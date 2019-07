“Matapulco” bautizan así a Acapulco por violencia en puerto turístico

Ni el despliegue de la Guardia Nacional pudo evitar que se cometieran decenas de asesinatos

Lo que alguna vez fue uno de los paraísos turísticos de México, Acapulco, ahora es llamado “Matapulco” por la ola de crímenes que se registran prácticamente a diario a manos de grupos relacionados con el narcotráfico.

Según reportes de redes sociales fueron 27 ejecutados y 28 heridos en este fin de semana, cifra que se podría ajustar a la alza.

Como ejemplo fue el que se registró en plena Costera Miguel Alemán de dicho municipio turístico ubicado, en el estado de Guerrero, donde un grupo de hombres armados ingresó a un bar y asesinó a tiros a cuatro personas e hirió a seis más.

#Acapulco #Guerrero Del ataque armado en el Mr. Bar sobre la costera, dónde resultan 5 muertos y 5 heridos pic.twitter.com/Fg2FrwMZus — m u e r t e (@_gloriousdead69) July 21, 2019

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado informaron que este ataque ocurrió en el Mister Bar, frente al Hotel Americana, en las inmediaciones de la Playa La Condesa.

Mediante un comunicado se informó que elementos de las corporaciones policiacas lograron la detención de un individuo que presuntamente habría participado en esta agresión contra las personas que estaban conviviendo, dejando 4 muertos en el sitio mientras seis lesionadas de bala fueron trasladadas a diversos hospitales.

A decir de versiones que circulan en redes sociales, los individuos armados llegaron a bordo de dos vehículos y se metieron al karoke.

Lo más grave es que este ataque se perpetró en plena temporada vacacional y en un lugar donde actualmente hay una fuerte vigilancia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

Pero ese no fue el único hecho de violencia registrado pues horas antes, sujetos balearon la fachada de un conocido restaurante, también ubicado en plena zona turística de Acapulco, aunque en ese caso no se reportaron víctimas, pero no se descarta que ambos hechos estén relacionados.

⚠️ #Acapulco El gobierno de #Guerrero dice que los disparos contra el exclusivo restaurante Kookaburra en zona diamante fueron al aire y que sólo un disparo impacto, pero creo que ese impacto se multiplicó….las imágenes hablan solas! pic.twitter.com/BnTEvmHARD — Jacob Morales A. (@JacobMorant) July 20, 2019

Y por si fuera poco, en el municipio de Tlapa también en Guerrero, fue localizado el cuerpo de una mujer a quien cruelmente decapitaron sin clemencia.