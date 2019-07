El jugador del Barcelona que explotó contra la directiva por ofrecerle su número a De Jong

Aleña se molestó porque no lo tomaron en cuenta

Carles Aleña, ex 21 del Barcelona habló fuerte contra la directiva de los catalanes por cederle su número a Frenkie De Jong, uno de los nuevos refuerzos, sin consultarle.

“La verdad es que me sentó muy mal que la directiva no me enviara ni tan siquiera un mensaje para consultarme sobre el cambio de dorsal. Son cosas que pasan en este club que a veces no entiendo. No puede ser que le prometieran a De Jong que llevaría el 21 sin haber hablado conmigo antes“, declaró el mediocampista desde Tokio, Japón, donde el equipo está haciendo su pretemporada.

Big thanks to @Carlesale10 for giving me number 21, it means a lot to me 🙌🏼 #FJ21 #firsttraining pic.twitter.com/vg453Sf5PC — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) July 16, 2019

Sin embargo, reconoció que no tienen ningún problema con el jugador recién llegado, al contrario, manifestó que con De Jong sí habló sobre el tema y que le dijo que estaba dispuesto a cederle el número.

“Yo sabía que a Frenkie le agradaba el 21. Vino el primer día y me lo pidió de una forma muy humilde. Llegó a decirme que la última palabra la tendría yo y que la respetaría. Me explicó que no sólo era por un tema deportivo sino sentimental que quería llevar el 21. Evidentemente que se lo di sin pensarlo. De Jong es un chico formidable, yo ahora le estoy enseñando español y él a mí inglés, que lo tengo un poco olvidado”, finalizó.