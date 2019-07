Mexicana se perdió el concierto de Luis Fonsi y su premio es el oro en Lima 2019

Paula Fregoso, tapatía de 19 años, se corona en el debut del taekwondo Poomsae en Juegos Panamericanos

Lima, Perú.– El taekwondo, siempre bueno para el deporte mexicano.

Un rato después de que Marco Arroyo le diera a México su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima la mañana del sábado al obtener bronce en taekwondo Poomsae, la tapatía Paula Fregoso obtuvo el campeonato en la final de mujeres en la misma modalidad.

El taekwondo Poomsae consiste en ejercicios libres de taekwondo, sin combate, como si fuera gimnasia de taekwondo, y por primera vez es parte del programa panamericano.

Pero para Paula, una chica de 19 años nacida en Guadalajara, ganar no es una novedad. El año pasado se coronó campeona mundial de la disciplina en el campeonato efectuado en China Taipei, donde también logró plata por equipos.

Su nombre vuelve a quedar registrado con letras de oro, esta vez como la primera campeona tricolor en los XVIII Juegos Panamericanos.

“Fue una competencia que requería muchísima concentración ya que eran nada más dos ‘poomsaes’, entonces tenías que hacer lo mejor en solo ese minuto”, comentó Fregoso. “Prepararte tanto tiempo para llegar solo a ese minuto y no tener ninguna falla, dar lo mejor y así lo hice. Y estoy muy feliz”.

Inteligentemente, Paula Fregoso se ausentó de la ceremonia de apertura de los Juegos el viernes para estar descansada y enfocada en su debut. Eso significa que se perdió la fiesta multicolor y el “Despacito” de Luis Fonsi que puso a bailar al Estadio Nacional.

“Sí tuve un buen sueño para poder hoy levantarme bien”, dijo Fregoso, que recibió una puntuación de 7.660 de los jueces para hacer escuchar el Himno Nacional de México en la Villa Deportiva Regional del Callao. La plata fue para la peruana Marcela Castillo (7.530) y el bronce para la ecuatoriana Claudia Cárdenas y la estadounidense Karyn Real.

“Sí han sido varios sacrificios, sobre todo dejar a mi familia, estamos concentrados en (Ciudad de) México y es estar yendo a competencias todo el tiempo para foguearnos y así, son varias las cosas que hemos estando dejando, pero al final tenemos el resultado y creo que vale la pena”, dijo Fregoso sobre su carrera al oro.

“Ha sido un camino difícil, sin embargo he estado escalando poco a poco, paso por paso y he llegado a lo más alto, pero me gustaría seguir trabajado para las nuevas cosas que vienen”, resumió acerca de su joven y promisoria carrera.

El taekwondo, en su disciplina tradicional de combate, le ha dado al deporte mexicano innumerables satisfacciones, siendo una de las mayores potencias mundiales, incluyendo siete medallas en Juegos Olímpicos.