Camila Cabello responde a las recientes críticas acerca de su cuerpo

View this post on Instagram

Esto no puede estar sucediendo🤦🏻‍♂️por todo critican a uno. Si uno tiene estrías o celulitis es malo pero si te operas también. QUÉ NECESIDAD HAY DE ANDAR CRITICANDO A LAS PERSONAS!!!!!!!!!!!!!!! Y más Camila que no se mete con nadie😞para los que no sepan lamentablemente Camila no tenía ni ig ni tw por lo mismo y hace varios meses atrás lo volvió a instalar y dijo "POR FAVOR NO ME HIERAN" realmente es un amor y lo dijo más que claro. En el día de hoy ella estuvo bloqueando cuentas de hate o en contra de ella la cuál yo estuve reportando. Y aparentemente Shawn borró de su telefono Ig y Tw osea ¡¡NO ENTIENDEN CUÁN TÓXICO SOMOS!! Es increible que ambos tengan que hacer esto a causa de nosotros los mismo fans y obvio los que no les cae bien pues se aprovecha de la situación. Por favor más amor y menos odio❤