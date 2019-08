La decisión del ‘Cholo’: El primer once de Simeone

El ‘Cholo’ Simeone tiene magníficos problemas, de esos que quisiéramos todos. El Atlético de Madrid está por enfrentar el último partido de preparación de la pretemporada este sábado en Estocolmo ante la poderosa Juventus en un choque de potencias europeas que pelearán todo este año.

Sabemos que el ‘Aleti’ no se toma ningún amistoso con poca seriedad y es por eso que es muy probable que ese once no difiera mucho del equipo de arranque que se las vea ante el Getafe buscando los primeros 3 puntos dela Liga en alrededor de 10 días.

Inclusive la sanción de Diego Costa para este encuentro es idéntico a la situación que vivirá en el primer partido, pues está suspendido también en La Liga española.

Joao Félix, la nueva joya del equipo será parte del 11 titular al lado de Morata en el ataque… en el mediocampo, los inamovibles Koke y Saúl jugarán al lado de Marcos Llorente, otro beneficiado del nuevo esquema de Simeone

🔴 "Aprendí de capitanes como Antonio López, Gabi, Tiago o Godín…"

⚪ "Si tengo que coger a alguien del pecho, lo haré."

🔴 "Es una de las pretemporadas en las que más ilusión tengo." Palabra del capitán del Atlético de Madrid.#Atleti #AupaAtleti #Koke pic.twitter.com/MDXQAueYMV — 91minutosAtleti (@91minutosAtleti) August 3, 2019

La nueva dupla de centrales serán los ‘capos’ Giménez y Savic quienes están listos para tomar el relevo generacional y seguir siendo un equipo inexpugnable en defensa.

El Once del ‘Cholo’ quedaría más o menos así: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Marcos Llorente, Saúl, Lemar; Joao Félix y Morata.

Que le pongan 'EL MURO' en la camiseta, por favor. Jan Oblak 🔴⚪🔴 @Atleti pic.twitter.com/iSfAsuSoQY — LaLiga (@LaLiga) August 7, 2019