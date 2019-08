Marine se encuentra por primera vez con el agente del FBI que le salvó la vida en 1997

El agente del FBI Troy Sowers quería abrazar al hombre que es hoy, ese bebé a quien él le salvó la vida muchos años antes

El cabo de la Marina Stewart Rembert asistió el viernes a la ceremonia de retiro del Agente Especial del FBI Troy Sowers como invitado especial, en la Oficina de Campo del FBI en Knoxville, Tennessee.

En uno de los primeros casos de Sowers como nuevo agente de campo, él rescató a Rembert de un secuestro en 1997.

Rembert era un bebé de días de nacido fue secuestrado de un hospital en Tacoma, Washington, por una mujer que se hizo pasar por una enfermera y que lo tomó de sus padres. Sowers descubrió a Rembert días después en una caja detrás de un contenedor de basura., y salvó así al que hoy es un joven marino de Estados Unidos.

Sowers invitó a Rembert a su retiro para encontrarse por primera vez.

“Nunca conocí a este tipo, nunca pude agradecerle por salvarme la vida”, dijo Rembert. “Soy un marine de los Estados Unidos. Conseguir mi Águila, Globo y Ancla fue lo mejor que me pasó y no hubiera sido posible si no me hubieran encontrado “.

Rembert es técnico de vehículos de motor con Combat Logistics Battalion 8, Combat Logistics Regiment 2, 2nd Marine Logistics Group.

El agente especial del FBI dijo: “Hoy, cuando vi a Rembert, tuve que detenerme un par de segundos para mantener la compostura. Este caso fue algo que recordé a lo largo de mi carrera.”