Gana más de $24 millones en la lotería pero no es feliz por un pequeño detalle

Pese a estar feliz por su buena suerte, desearía que algo en su vida fuera como antes

Seguramente que alguna vez has pensado que ganarte la lotería sería lo mejor que pudiera pasarte en la vida, ya que esto traería mucha paz a tu vida, pues seguramente tus problemas estarían resueltos y por ende, asegurarías dormir a pierna suelta todos los días.

Sin embargo, a un hombre de Australia le ha pasado todo lo contrario, ya que desde que se hizo acreedor a un jugoso premio de la lotería, sus noches se han vuelto una verdadera pesadilla.

De acuerdo a NSW Lotteries, el afortunado ganador, quien es un hombre de familia y trabajador como cualquiera y cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, ganó hace unos días $40 millones de dólares australianos (unos $25 millones de dólares). A partir de ese momento, su vida ha cambiado pues esta situación ha provocado que sufra graves problemas de sueño.

“No había manera de que pegara ojo la noche de después de comprobar mi boleto. Vi que había acertado cinco de los siete números, así que pensé que probablemente había ganado un premio. Pero luego me di cuenta de que tenía los siete números ganadores. No me lo podía creer”, explicó el ganador.

De momento, no sabe en qué gastará su dinero, ya que lo único que le preocupa es recuperar la calma y sobre todo, volver a dormir de forma normal, como lo había hecho toda su vida.