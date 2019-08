Todos contra Messi: Inicia La Liga en España con el Barça y el Atlético como favoritos

Se acabaron los ensayos y llega la inevitable primera jornada de esta temporada

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y una nueva edición de La Liga española está por arrancar con tres grandes protagonistas… y varias incógnitas.

Athletic de Bilbao y Barcelona alzarán el telón de la nueva Liga Santander que arranca con dudas sobre el posible regreso de Neymar, el futuro de jugadores como el valencianista Rodrigo o los madridistas Gareth Bale y James y además, con novedades en cuatro de sus banquillos.

El exseleccionador y extécnico madridista Julen Lopetegui en el Sevilla, Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’ en el Betis, David Gallego en el Espanyol y Asier Garitano en el Alavés son los relevos de entrenador para la temporada 2019-20, la segunda que tendrá la ayuda del VAR, pero no partidos los lunes.

El sorteo del calendario, asimétrico como la campaña anterior, deparó un debut en San Mamés para el campeón, que está pendiente del estado de Lionel Messi. Con una lesión en su pierna izquierda, el argentino es la principal duda de Ernesto Valverde y el campeón de siete de las diez últimas Ligas.

El programa del sábado lo abrirá la visita del Real Madrid al Celta. Será el debut liguero del belga Eden Hazard, llamado a liderar la reacción madridista de la mano de Zidane, después de un año para olvidar. Sin títulos y terceros en la tabla.

El Atlético será el ultimo de los favoritos en saltar a la cancha, el domingo, en su casa, en el Metropolitano ante el Getafe, en un primer derbi con equipos de Madrid, con muchas caras nuevas y nombres que ilusionan especialmente en las filas rojiblancas como el portugués Joao Félix.