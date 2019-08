Presentan cargos por importar y vender medicinas ilegalmente

En ocaciones los compradores carecen de recursos o seguro médico, encuentra una lista de clínicas asequibles

Foto: Cortesía Office of Attorney Feuer

La oficina del Fiscal de la ciudad, Mike Feuer, anunció ayer en rueda de prensa la presentación de cargos a ocho personas por supuestamente haber importado ilegalmente más de 100,000 medicamentos que requieren receta y venderlos en las calles, tiendas y parques, principalmente a personas latinas.

Gloria Garcia, de 65 años de edad; Teresa Cruz, 64; Martha Bueno, 62; Bryan Pineda, 28; Maria Vences-Tinoco, 50; Maria Rosa Portillo, 74; Martha Siguenza, 74 y Helen Portillo, 40, recibieron cargos por vender medicamentos que requieren receta, sin tener una licencia para hacerlo. Según la oficina de Feuer, los acusados vendían las drogas importadas de manera ilegal, en envases coloridos, en todo Los Angeles. De ser imputados, cada uno de ellos se enfrenta a un año de prisión y una multa de por lo menos $5,000 dólares.

El fiscal alertó al público sobre el peligro de comprar medicinas sin recetas legales y aconsejó siempre consultar primero con un médico, una farmacia o una clínica de bajo costo.

“Comprar en la calle medicinas que requieren prescripción y medicamentos inyectables es una receta para el desastre”, indicó Feuer. “La medicina que esperas que te ayude, te puede hacer daño”.

Brian Wong, farmacéutico de Health Authority Law Enforcement Task Force (HALT) destacó que al comprar los medicamentos en una farmacia, en lugar de la calle, no sólo se puede estar seguro del origen de los mismos, sino que también los farmacéuticos chequean que el paciente no tenga alergias a los ingredientes activos y que no esté tomando otros remedios que pueden causar una interacción negativa.

Wong mencionó el tema del alto costo de las medicinas, que lleva a muchas personas a buscar alternativas que sí puedan costear, y aconsejó llamar a la línea de información 211 para obtener ayuda en el acceso a cobertura de salud asequible.

Farmacias extranjeras

La investigación de los ocho sujetos que recibieron cargos resultó en la incautación de más de 100,000 píldoras y medicaciones inyectables, que podrían haber causado daño e incluso la muerte de quienes las consumieran.

Los medicamentos incluían drogas para el dolor de espalda e infecciones óseas, que requieren prescripción médica. En el caso de las medicinas inyectables, estas requieren que sean administradas por personal médico con licencia. También fueron incautados antibióticos y productos que no han sido aprobados para consumir en los EEUU.

Las acusaciones para las ocho personas tendrán lugar el 22 de septiembre próximo.

Magic Blue

La oficina de Feuer también anunció la incautación de productos Magic Blue. A través del sitio online, Catalina Campos y José Vasquez vendieron más de 75,000 dosis de remedios mal etiquetados y falsificados incluyendo Tramadol, Amoxicillin, Cialis y Viagra.

Ninguna de las personas que recibió cargos tiene licencia médica para vender y distribuir medicamentos.

En Detalle

Medicamentos recetados están altamente regulados por cuestiones de salud y seguridad – solo debes obtener medicinas e inyecciones de un proveedor medical licenciado, una clínica o farmacia licenciada.

Nunca compres medicamentos recetados en el mercadillo, bodega o tienda, enfrente del supermercado o en la calle.

No te dejes engañar por los precios bajos.

No compres de páginas del internet que venden medicamentos recetados sin prescripción. Solamente compra en páginas de farmacia que estén licenciadas por el estado.

Para información de centros de atención medica que son gratuitas o de bajo costo, visita lacityattorney.org

Clínicas de bajo costo

Inmigrantes y personas de bajos recursos o sin acceso a cobertura de salud, muchas veces recurren a las ventas ilegales de medicamentos, porque no pueden costear el precio de una visita médica.

A continuación compartimos una lista de clínicas asequibles para la comunidad. En la mayoría de ellas se habla español o cuentan con intérpretes para los pacientes.