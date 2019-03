Reportan presencia de plomo en el agua para los niños

Informe nacional denuncia niveles peligrosos e inaceptables en las escuelas

Cuando se evalúan los esfuerzos para solucionar el problema de plomo en el agua que beben los niños en las escuelas, el estado de California recibe un grado C+.

Esta fue la calificación que recibió el estado en el último estudio nacional de CALPRIG “Get the Lead Out” (Saca el plomo fuera). CALPIRG es una organización que defiende los derechos del consumidor frente a grupos de interés, protegiendo la seguridad, salud y estabilidad financiera de la comunidad.

“Ha habido progreso, pero aún queda un largo camino que recorrer”, indicó el jueves Ryan Lynn, organizadora de campo de CALPRIG, durante el anuncio del reporte.

“Las escuelas deben ser lugares seguros para que nuestros niños aprendan y jueguen, pero California todavía no está haciendo lo suficiente para proteger a nuestros niños del plomo en el agua potable”, señaló Lynn. “Necesitamos políticas que realmente eliminen el plomo de los grifos y de las fuentes de agua de nuestras escuelas y centros preescolares “.

Como resultado de una legislación estatal, introducida por la asambleísta Lorena González en 2017, para el verano de 2019 todas las escuelas deberían haber evaluado los bebederos de agua que utilizan los niños. Hasta el momento, aún un 45% de las escuelas no tiene los resultados de dicha medición. Del 55% restante que sí evaluó la calidad de agua, un tercio de las escuelas tiene niveles de plomo en el agua superiores a 5 ppb, esto es 5 partes de plomo cada mil millones (parts per billion, ppb). La ley de California no requiere que las escuelas tomen medidas de precaución cuando los resultados de plomo en el agua varían entre 1 y 15 ppb.

Diane Velasco Hyland, madre de tres y abuela de dos niños que estudian en la escuela primaria Moreno, en Montclair, California y Comisionada de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), expresó su preocupación por la salud de los menores.

“Realmente queremos esperar que más pruebas nos demuestren que nuestros niños han estado bebiendo plomo?, comentó Hyland. “El plomo en el agua daña el sistema nervioso, causa depresión y sus efectos son irreversibles”, recalcó.

Hyland recordó la tragedia de Flint, Michigan de 2014, en la que la ciudad entera fue contaminada con plomo en el agua. Más de 8,000 menores de seis años de edad bebieron el agua contaminada con la neurotoxina.

“Tenemos que proteger a nuestros niños, de otro modo, nosotros nos convertimos en parte del problema”, reflexionó.

Qué es el plomo y cuáles son los niveles aceptables

“El plomo es una neurotoxina potente que afecta la manera en la que los niños aprenden, crecen y se comportan”, explicó la doctora Alice Kuo, de la Academia Americana de Pediatría. La galena aseguró que no existe un nivel “seguro” de plomo para los niños.

En la actualidad, la mayoría de las escuelas y centros prescolares del estado aún tienen fuentes de agua, cañerías y grifos que contienen plomo.

“No hay cura para quienes estuvieron expuestos al plomo”, confirmó la doctora Kuo. “En EEUU, por lo menos medio millón de niños presentan elevados niveles de plomo,y el 20% de la exposición a esta neurotoxina proviene del agua”, agregó.

El plomo es especialmente dañino para los niños ya que estos absorben entre 4 y 5 veces más el plomo que los adultos. Una vez en el sistema, la neurotoxina va desde la sangre al cerebro, los riñones y los huesos. Los órganos y huesos de los niños están más inmaduros y como consecuencia son más vulnerables que los de los adultos. A la vez, los niños aún no tienen completamente desarrollada la barrera de la sangre al cerebro.

Consecuencias del consumo de plomo

Los niveles bajos de exposición al plomo causan toxicidad, disminución del coeficiente intelectual, diminución del oído y del crecimiento. A medida que los niveles de plomo aumentan producen cólicos, anemia, nefropatía, encefalopatía, e incluso muerte.

A medida que los niveles de plomo aumentan producen Según información de la agencia medioambiental del Gobierno (EPA), incluso los niveles más bajos de exposición al plomo están relacionados con daños al sistema nervioso central y periférico, estatura más baja, discapacidades de aprendizaje y daños en la formación y función de las células de la sangre.

Modelo de Compton

El distrito escolar unificado de Compton es uno de los pocos distritos escolares que ha realizado todas las pruebas requeridas y que cumple con los estándares de niveles de plomo. Ahora necesita asegurarse de tener los fondos necesarios para mantener los niveles requeridos.

“Ya hemos hecho las evaluaciones. Ahora le pedimos al Estado que nos ayude a garantizar que nuestros bebederos ofrezcan agua potable segura a nuestros estudiantes”, indicó Nathaniel Holt, Jefe de instalaciones del distrito de Compton, que alberga aproximadamente a 20,000 estudiantes.

Recomendaciones

Para evitar la exposición al plomo, las comunidades deben insistir en eliminar todo el plomo presente en el agua de escuelas y centros de cuidado de niños de bebederos y grifos.

Instalar y mantener filtros que eliminen el plomo del agua utilizada para beber y para cocinar.

que eliminen el plomo del agua utilizada para beber y para cocinar. Requerir que se evalúen las fuentes de agua potable de las escuelas.

de las escuelas. Proveer fondos para las acciones descriptas

“Los futuros bonos escolares deben exigir a las escuelas que realicen pruebas, remedien la presencia de plomo, y que cuenten con una fuente de fondos distinta para pagarlos”, dijo Emily Rusch, Directora Ejecutiva de CALPIRG. “Además, las escuelas necesitan tener un fondo sostenible para agua segura, lo que permitirá contar con un presupuesto para cambiar los filtros de sus fuentes de agua potable. Tenemos que asegurarnos de que nuestras escuelas sean entornos saludables para que nuestros niños crezcan y prosperen “.

Cuánto plomo hay en el agua que beben mis hijos

Si quieres saber los niveles de plomo que existen en el agua que beben tus hijos en la escuela, puedes visitar el mapa interactivo, y buscar el plantel al que asisten tus niños: https://tinyurl.com/y2x5c2za.