Revelan detalles sobre el arresto de Maritza Lara presunta responsable de accidente fatal en North Hills

Tras el accidente que cobró la vida de una persona, la mujer escapó hacia México. Más adelante fue localizada en el Estado de Chiapas

La Policía de Los Ángeles (LAPD) reveló esta mañana detalles sobre el arresto de Maritza Joana Lara, de 27 años, quien fue deportada junto con sus hijos desde México hasta Los Ángeles ya que son ciudadanos estadounidenses.

Tras el accidente que se presentó en North Hills el pasado 16 de junio a las 5:40 a.m. Maritza Lara, quien conducía un Lexus blanco, escapó a pie de la escena y se dirigió hacia su casa en Van Nuys donde recogió a sus cuatro hijos y partió en un bus de Greyhound hacia Calexico y allí cruzó la frontera hacia Mexicali, México, informó el detective Nicholas Saint Clair del LAPD.

La mujer llegó a la estación de Greyhound del centro de Los Ángeles dos horas después del accidente, por lo tanto detectives del LAPD están investigando quien la ayudó a llegar a ese lugar y si tenían conocimiento de que la mujer estuvo envuelta en un accidente fatal, dijo Saint Clair.

Entrevistas con los pasajeros del Lexus, que se estrelló tras cruzar un semáforo en rojo a alta velocidad, identificaron a Lara como responsable del accidente, dijo Saint Clair.

En un trabajo conjunto con las autoridades mexicanas Lara fue localizada en la cuidad de Comitán de Dominguez, en el estado de Chiapas en México, donde fue arrestada el 15 de agosto. Lara fue deportada a Estados Unidos el 17 de agosto junto con dos de sus hijos.

La esposa de la víctima, Francisco Hernández Rivas, dijo durante la conferencia de prensa “yo no siento odio contra ella, no tengo resentimiento y dejo todo en las manos de Dios”, sin embargo agregó “quiero que se haga justicia”. La mujer narró que su esposo iba para la iglesia ese día y que toda la familia le estaba “preparando una fiesta para celebrarle el día del padre”. Además, la mujer aprovechó la ocasión para pedir a las personas que no conduzcan bajo la influencia del alcohol. Hernández dejó a su esposa y tres hijos de 23, 19 y 16 años.

Lara se encuentra detenida bajo cargos de homicidio, conducir bajo la influencia y huir de la escena tras un accidente.

Arrestan a presunta responsable de accidente en el que murió un padre en North Hills

