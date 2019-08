Por qué Yanet García es mucho más que una cara bonita y un espigado cuerpo

View this post on Instagram

17 – 28 AÑOS! Recuerdo que cuando empecé a ir al gym me decían… para que vas si ya estás bien flaca, te vas a desaparecer…Hoy le doy gracias a Dios por jamás escuchar a las personas negativas. Todo logro empieza con la decisión de intentarlo… No te rindas 💪🏻🔥 SI YO PUEDO, TU TAMBIÉN PUEDES ✨