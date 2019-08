Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Las composiciones de John Williams han acompañado muchos de los filmes más emblemáticos de la meca del cine. Del viernes al domingo, la Los Angeles Philharmonic, bajo la batuta de David Newman, interpretará en vivo algunas de las piezas de estas cintas, esto mientras se proyectan algunos de los clips de esas cintas en las pantallas gigantes del Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). El show, que lleva como título Maestro of the Movies: The Music of John Williams, presenta fragmentos de filmes como “The Empire Strikes Back“, “E.T. the Extra-Terrestrial” y “How the West Was Won”. Viernes y sábado 8 pm; domingo 7:30 pm. Boletos $29 a $156. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Noche en el acuario

Aquarium of the Pacific at Night: Sharks, Jellies and More tendrá lugar en el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) cuando las luces del día terminen y las criaturas del océano inicien sus actividades nocturnas. Se podrá tocar a uno de los depredadores más feroces en el Shark Lagoon y descubrir nuevos mundos en el Ocean Science Center. El nuevo edificio Pacific Visions lleva hasta la realidad de las profundidades del mar en su moderno teatro inmersivo, donde además hay despliegues multimedia y exhibiciones de animales vivos. Todo el acuario, excepto la jaula de las aves, estará abierto. Viernes al lunes de 5 a 9 pm. Boletos $19.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.