Organización de deportados en México recibe amenazas de muerte

Acusan a Cristian Guzmán de amenazarlos con una masacre como la de El Paso

MÉXICO – Integrantes de la organización de deportados New Comienzos están amenazados de muerte. En persona y por correo electrónico; por teléfono y mensajes de texto, según testimonios de los afectados, incluyendo el fundador y activista Israel Concha, quien levantó una querella ante el ministerio público.

“Alertamos a las autoridades de lo que nos pueda ocurrir”, precisó Concha en entrevista con este diario.

New Comienzos es una de las organizaciones de repatriados con mayor presencia en el país con sede en la Ciudad de México y enlaces en otros estados. Fundada en 2017, brinda servicios de emergencia en la repatriación como albergue temporal apoyo psicológico y enlace laboral, principalmente call centers. Desde hace unos meses, creó la empresa cooperativa de trabajo Work Force.

“Nosotros tratamos de ayudar, pero aquellos que arrastran problemas de adicciones, violencia y pandillas se quieren aprovechar”, advirtió Concha, quien acusa en la carpeta e investigación (CI-FCH-CUH-5/UI-2) de la fiscalía de la Ciudad de México a un grupo de repatriados y otros voluntarios de la organización de intentar extorsionarlo.

Entre los blancos de intimidación se encuentran Mauricio López, de 26 años, Luisa María Rodríguez, de 26, Jesús Antonio García, de 44 años, y Ana Laura Estrada, de 20 años. A Concha le dijeron: “Ponte a orar porque ya tengo 20 personas de mi grupo y te estamos buscando”.

Fue Cristian Guzmán, un ex convicto deportado en 2018, según la versión vertida por el quejoso ante el ministerio público; el implicado no respondió a los cuestionamientos que este diario realizó vía telefónica.

Concha afirma que el responsable de las amenazas es “muy peligroso” porque está armado y tiene mucho resentimiento con México, su país de origen. “Ha dicho que realizará aquí un atentado similar al que se vivió en Texas”, donde un hombre atacó una tienda departamental, mató a siete personas e hirió a 22.

“En EEUU perteneció a una pandilla y estuvo en prisión y cuando llegó aquí se le auxilió para que tuviera trabajo en seis ocasiones y los dejaba, se le buscó albergue, alimentación, comida y él sólo quiere regresar a las calles por lo que ya no lo ayudamos más y se molestó”.

A Cristian Guzmán se sumaron otros inconformes con la organización para desacreditarla a través de redes sociales, detalla Concha.

Brenda Segura, una colaboradora mexicana de apoyo a New Comienzos, comenta que hay un disgusto de parte de algunos deportados y trabajadores de la organización porque no recibieron pagos prometidos originalmente. “Nos querían hacer trabajar como voluntarios y no se nos pagaba”, detalla. New Comienzos negó las acusaciones.