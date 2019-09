Verónica Castro rompe el silencio y le pone un alto a Yolanda Andrade: ‘No voy a ser lesbiana en esta vida’

La actriz de telenovelas como "Los Ricos También Lloran" y "Rosa Salvaje" sale a defenderse

Verónica Castro parece haber llegado a al limite después de que Yolanda Andrade insinuara que se había casado con ella. La que fuera protagonista de telenovelas como “Los Ricos También Lloran” y “Rosa Salvaje” rompió el silencio ante los rumores en el programa “Venga La Alegría” en donde aclaró la situación.

“Claro que no me casé, yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda?” dijo vía telefónica.

“A mi me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y se iba a Europa. Yo no voy a decir con quien me dijo, pero no soy yo. Con la pena, me da mucha pena desilusionarlos”, agregó.

Castro no sabe si tomar todo el escándalo como broma o enojarse. Lo que si tiene claro es que “en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta vida“. La intérprete de “Chiquita pero picosa” dijo que le escribió un mensaje a Andrade vía WhatsApp en donde le pidió que “ya no haga tonterías” porque “es una falta de respeto”.

“Una cosa es cuando bromeamos o cotorreamos y otra cosa es cuando la gente se pasa. Se siente feo. Yo soy una señora de verdad que me guio por la derecha. Lo único que traté con Yolanda siempre fue de ayudarla, de protegerla, de salvarla, de aconsejarla… y me dio mucho gusto saber que había cambiado y que había pasado por muchas cosas para poder dejar lo que ella llama adicciones”, expresó al programa de TV Azteca.

Castro no sabe cuales son las intenciones de Andrade ante toda esta situación.

“Por una parte te puedes reír pero la verdad siendo una señora de casi 70 años, lo siento como una falta de respeto“, continuó.

Lo que si le pide a Andrade es que “por favor que se esté tranquila y que deje de hablar de mi. Que haga de cuenta que no existe. Tiene muchos años que ni siquiera la veo“.

“De casarme me hubiera casado con los padres de mis hijos que son realmente mis grandes amores, y no me casé con ellos”, concluyó.

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, nuestra querida Verónica Castro desmiente el rumor de una supuesta boda y reafirma sus preferencias sexuales! @vrocastroficial >>https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/dxjIHe7Wj4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 4, 2019