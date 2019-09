Daniela Chávez regresa a Instagram con un bikinazo tras insultos de mujeres por sus fotos sexys

La modelo se cansó y cerró su cuenta por varios días

Daniella Chávez reabrió su cuenta de Instagram tras los ataques que varias mujeres le hacían por sus fotos sexys. “Tomando el impulso necesario para seguir con ustedes”, posteó la modelo junto a una foto en donde se le puede ver presumiendo sus curvas con un bikini azul.

Hace unos días la chilena publicó un mensaje en Twitter para informar a sus seguidores que se mantendría alejada de la famosa red social debido a los insultos que recibió en sus publicaciones de algunos usuarios, haciendo énfasis en que se trataba de personas del sexo femenino.

“Tenía una semana sin usar Instagram, ahora lo cerré no existe! veré cuando la abro si es que lo vuelvo abrir!! Me aburrí de la mala onda de la gente, de las mujeres que piensan que por mis fotos tienen derecho a insultarme, criticar lo que hago, no tienen vida y no dejan vivir”, aseguró.

Tenía una semana sin usar instagram, ahora lo cerré no existe! veré cuando la abro si es que lo vuelvo abrir!! me aburrí de la mala onda de la gente, de las mujeres que piensan que por mis fotos tienen derecho a insultarme, criticar lo que hago, no tienen vida y no dejan vivir. — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 29, 2019

Daniella Chávez es conocida por ser una de las famosas que desborda erotismo y sensualidad en redes sociales, pero sobre todo, se caracteriza porque le gusta desafiar las reglas.