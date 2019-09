Ana Patricia Gámez emocionada ante estreno de ‘Enamorándonos’ por UniMas

La que fuera presentadora de "Despierta América" se enfrenta a un cambio radical

Ana Patricia Gámez es la co-presentadora de “Enamorándonos” al lado de Rafael Araneda. El nuevo programa de UniMás, que estrena el domingo, 8 de septiembre a las 7pm/6c, va en busca de formar parejas amorosas. Un grupo de 24 personas se lanzarán a nivel nacional a buscar el amor de su vida mientras el público en sus hogares presenciará el proceso de enamoramiento.

El programa interactivo se transmitirá de lunes a viernes completamente en vivo y ante su lanzamiento por televisión pudimos platicar con Ana Patricia para que nos hablara sobre esta nueva propuesta.

“Después de estar 8 años en ‘Despierta América’ un día me llaman para hacer un casting para un nuevo programa”, nos contó la conductora. “Yo no sabía de que se trataba pero me emocionó muchísimo cuando me hablaron más sobre el proyecto. Es un cambio radical, de estar en las mañanas por 8 años, ahora voy a estar en las noches. Sí fue algo que me tocó pensarla un poco con mi esposo por los cambios de horario. ¿Por qué no hacer algo nuevo? Un proyecto tan bonito, tan noble y desde que me lo ofrecieron yo estaba feliz de poder participar”.

Parte interesante de “Enamorándonos” es que si algún algún televidente siente que pueda ser compatible con alguno de los amorosos en pantalla, podrán ir a presentarse al programa para conocerlos en persona.

“El público es una parte importantísima que a través de sus casas será testigo de lo que va a suceder con las parejas. De pronto entre el público habrá un flechado que esté interesado en un amoroso, puede viajar a Miami y tener esa posibilidad de conocerlo”, explicó Gámez.

Para la conducción del programa, Gámez tendrá a todo un experto en la televisión en vivo, Rafa Araneda. Los presentadores no se conocían antes de este proyecto pero se ve que hay química entre ambos.

“Hay buena química laboral”, dijo Gámez. “Hemos estado en los promocionales y la verdad se ha dado [la conexión] y que bueno porque se transmite a través de la pantalla. Lo más importante es trabajar en equipo para que este programa sea del agrado del público”.

La música será muy importante para el programa ya que habrá una orquesta en vivo que musicalizará momentos del programa como cuando se acepta una cita o se decide no continuar más con la relación.

“La orquesta forma una parte muy importante porque le va a dar ese toque. A todos mundos nos gusta [la música], como latinos la música nos mueve, nos conecta. Cada momento va a tener su musiquita especial”, explicó la conductora.

“La finalidad de este proyecto es que las personas encuentren el amor. Que mejor que un programa se dedique a eso y a esas personas que no han tenido suerte”, expresó Gámez. “Que [el público] nos deje entrar a sus hogares por las noches, que quieran ver cuando lleguen del trabajo después de una larga jornada. Que se conecten con nosotros en las redes sociales y que sea ‘Enamorándonos’ parte de sus vidas y que sea el público cupido”.