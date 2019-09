Inquilinos apoyan ordenanza para un control de renta permanente en el condado de Los Ángeles

Activistas dicen que, si no se logra un control permanente en los alquileres del condado, miles de personas quedarían en riesgo de convertirse en indigentes.

Justo hace un año miles de inquilinos de bajos ingresos del condado de Los Ángeles se sintieron aliviados después de que la Junta de Supervisores aprobara una ordenanza provisional para congelar el alza del alquiler en un 3% anual.

La ordenanza también suspendió los desalojos sin causa justa y es valida en todas las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles, a excepción de las propiedades exentas de control de alquileres.

No obstante, la moción temporal, que fue extendida en julio, y esta pautada para expirar el 31 de diciembre de 2019, tendrá la oportunidad de convertirse en una ordenanza permanente. La votación esta programa para este martes 10 de septiembre.

Representantes de la organización La Lucha del Pueblo (Inner City Struggle ICS), líder en el movimiento, dijeron que, si no se hace algo pronto, miles de familias de áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles, incluyendo el lado este, podrían correr el riesgo de perder sus hogares por desalojos injustos y aumentos de alquiler escandalosos.

Henry Pérez, director ejecutivo interino de ICS, dijo que en esta ocasión los inquilinos no solamente están buscando una estabilización de renta permanente, pero también una forma de poder informar a los arrendatarios acerca de sus derechos.

“Hay muchos inquilinos que no saben de esta póliza y les hemos dado la información, pero si no saben como van a pelear”, dijo Pérez.

Pérez agregó que la esperanza es que se apruebe la ordenanza pero que tenga bases fuertes y firmes para que valga la pena.

“Porque si aprueban algo más débil, como por ejemplo un congelamiento de renta, pero que será al 8%, no nos esta ayudando”, dijo Pérez. “Adicionalmente necesitamos que incluyan dinero para que haya un grupo de alcance para que vaya y hable con los inquilinos”.

El director dijo que esperan que con la ordenanza aprobada también se apruebe la protección de desalojo con causa justa, lo cual impediría que los dueños de unidades puedan desalojar a sus inquilinos sin ninguna razón.

“Porque si no esta esa protección los dueños pueden ocupar esa rendija para correr a sus inquilinos y conseguir nuevos, cobrándoles lo que ellos quieran de renta”, indicó Pérez.

Alicia Ortiz es una de los muchos inquilinos que dijo que gracias a la información que ha recibido, ella ha podido hacer valer sus derechos.

“Ojalá ganemos esta vez porque también aquí en el Este de Los Ángeles no hay control de renta”, dijo Ortiz.

Ortiz explicó que ella ha sido inquilina en el mismo apartamento por los pasados 28 años, y paga poco más de mil dólares de renta por su unidad de dos recamaras.

“En el pasado ya han intentado desalojarnos, pero después nos dijeron que no”, dijo la inquilina y también activista. “Ya no queremos más viviendas en crisis, queremos educación y no desalojo. Queremos un control de renta permanente”.

Pérez dijo que los inquilinos deben movilizarse ya que los dueños de edificios de alquiler se están haciendo notar también ante la junta de supervisores.

“Ellos se están oponiendo fuertemente a la ordenanza”, dijo Pérez.

La Asociación de Apartamentos de California (CAA) confirmó el rechazo e hizo un llamado a sus miembros para que continúen llamando a los Supervisores del condado y muestren su oposición.

Mediante un correo electrónico, la asociación también dijo que espera testificar en contra de la medida de control de renta cuando se llame a votar el próximo martes 10 de septiembre ante la junta de supervisores.

Los activistas e inquilinos se reunirán el martes frente al edificio de la junta de supervisores desde las 8:30 a.m., para apoyar la ordenanza.

Para más información o si quiere apoyar en el esfuerzo de los inquilinos visite Innercitystruggle.org