Kim Kardashian arrasa con su ropa interior

Famosa por sus creaciones, aunque sea más afamada cuando sale sin lencería, y le sonría a los paparazzis mientras captan sus desnudos

Puede que el proyecto para crear una línea de ropa interior moldeadora de Kim Kardashian no empezara con buen pie debido a las críticas que le llovieron por decidir llamarla Kimono y que finalmente le llevaron a cambiar el nombre por otro menos controvertido, SKIMS, pero su salida al mercado este martes ha demostrado que la celebridad no ha perdido su buen ojo para los negocios.

Según la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ, la primera colección de SKIMS ha logrado amasar más de dos millones de dólares en beneficios en sus primeros minutos a la venta. La famosa marca Spanx, en comparación, ganó cuatro millones en su primer año, tal y como señala ese mismo medio para ofrecer algo de perspectiva acerca del éxito que ha cosechado la última aventura empresarial de la esposa de Kanye West.

Las existencias de la gran mayoría de prendas -bodies, fajas-pantalón o sujetadores- ya se han agotado y la expectación de cara a su lanzamiento era tal que la página web colapsó por culpa del tráfico que se había generado de antemano y los interesados tuvieron que esperar una hora más de lo previsto inicialmente antes de poder encargar sus compras. Por suerte, el equipo de Kim ya está trabajando para reponer los artículos fuera de stock.

El diseño de algunas de las piezas, sin embargo, podría seguir evolucionando y cambiando en las próximas semanas, según ha confirmado su creadora, dependiendo de los comentarios que vaya recibiendo de sus clientes. Una de sus grandes dudas, por ejemplo, es si debería o no incluir una abertura a la altura de la entrepiernas para facilitar la tarea de ir al baño cuando se lleva puesto un atuendo poco práctico.

“Estoy planteándome si necesitamos incluir una abertura en algunas de las prendas. A mí me ha pasado, con el vestido que llevé a los Emmy y con otros parecidos, que al intentar hacer pis a través del agujero que incluyen justo para eso acabé haciéndome pis por encima, así que no sé qué haremos al respecto“, ha explicado en su última aparición en el programa ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.