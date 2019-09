María Antonieta de las Nieves da el último adiós a su esposo

La actriz conocida como “La Chilindrina” se dejó ver con mucha fortaleza ante la pérdida del amor de su vida, Gabriel Fernández

Tranquila, en paz y con mucha fortaleza es como se siente la actriz María Antonieta de las Nieves tras el sensible fallecimiento de su esposo, Gabriel Ausencio Fernández Carrasco, a los 85 años de edad.

“Mi idea era hoy no hablar con nadie al respecto, porque es un momento muy difícil para mí. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto pensando en qué podría decir. Hoy mi vida ha dado un cambio total, ya que el amor de mi vida se me fue. No quiero decir nada más porque tengo que pensar muy bien qué voy a hacer, para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no, si me voy al extranjero… No sé”, afirmó la actriz en entrevista, a su salida de la funeraria.

Hace unas semanas, el esposo de la comediante, conocida por su personaje de “La Chilindrina”, estuvo internado en un hospital al sur de la CDMX debido a una neumonía que le aquejó la última parte de su vida.

El cuerpo fue velado ayer en una funeraria de Félix Cuevas, en compañía de amigos y familia cercana a la artista, luego de una misa de cuerpo presente. Los restos de Gabriel serán cremados hoy.

“Lo recuerdo como una persona muy alegre, con una voz espléndida, una dicción de los locutores que ya no hay”, recordó el actor Edgar Vivar, quien personificó al “Señor Barriga”, en la teleserie ”El Chavo del 8”.

La pareja estuvo unida durante 48 años. Se conocieron mientras trabajaban en el show cómico, donde Fernández fungía como locutor del tema introductorio.

Su familia está conformada por sus hijos Gabriel y Verónica Fernández Gómez.

Entre los que lamentaron el fallecimiento estuvieron Luis Manuel Ávila y Carlos Villagrán, quien dio vida a “Quico” y que usó sus redes sociales para comentar la noticia.

“Con pesar, comparto la tristeza de mi gran amiga y compañera de grandes experiencias, María Antonieta de las Nieves, por la partida de también mi gran amigo, Gabo. Dios lo tenga en su gloria. Les abrazo y les envío mi más sentido pésame. Un abrazo hasta el cielo”, escribió Villagrán.