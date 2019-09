Jugador del Niza le roba reloj de 70 mil euros a su compañero

Un joven de 18 años admitió haber tomado el reloj en el vestidor

El danés, Kasper Dolberg hizo un escándalo en el vestuario del Niza, la semana pasada perdió su reloj valuado en 70 mil euros por lo que no quería entrenar y hasta pidió no jugar hasta que se encontrara al culpable de llevarse el carísimo objeto.

Dentro del equipo no quisieron hacer mucho eco, el dueño del club dijo que no haría nada al respecto y no quería saber nada del tema, mientras que el entrenador, Patrick Vieira trabajó con normalidad y metió al delantero en el partido ante el Dijon.

Dolberg decidió poner una denuncia ante la policía y ya apareció el culpable, se trata de la joven promesa del equipo Lamine Diaby-Fadiga. El francés aprovechó que el danés estaba entrenando para entrar en el vestidor y sustraer el reloj.

De acuerdo a medios franceses, Lamine admitió el robo, pidió disculpas a su compañero y se comprometió a pagar el monto del reloj, sin embargo, el Niza abrió un expediente por el caso, lo citó para escuchar su versión y corre el riesgo de perder su contrato por mala conducta.