La conexiones secretas de las canciones de José José y la Liga MX

Si los clubes de la Liga MX fueran canciones de José José

A los 71 años y luego de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, murió este sábado el cantante mexicano José José y la toda la comunidad, incluyendo la deportiva ha mostrado su tristeza y sentir por la pérdida del Principe.

Las canciones de José José se caracterizan por ese dramatismo mismo que podría explicar a los clubes de la Liga MX y aquí les presentamos las conexiones secretas de esos temas con la situación viven algunos equipos.

“Soy así” para el Cruz Azul

Al parecer eso que pide la afición “es imposible, yo se que no he nacido para rey” canta la Máquina y al parecer están muy cómodos con su claro mensaje a los cruzazulinos: “Tu quieres admirarme te has confundido, no sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo”

“40 y 20” para el Atlas

“Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente” pero lo que es cierto es que el Atlas ya acumula 40 y 20 años sin ser campeón.

“El Triste” para la Chivas

Las Chivas al parecer nunca volvieron a ser las misma desde la salida del ‘Pelado’ Almeyda, ahora hasta problemas de descenso tienen y no les queda más que cantar a todo pulmón: “Que triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad.”

“Vamos a Darnos Tiempo” Paco Memo y el América

Desde que llegó Paco Memo al América el club no ha podido ganar y es el peor arranque de un arquero con el club desde 2011, parece que lo que necesitan es tiempo mientras se cantan “Que difícil es cuando las cosas no van bien. Tu no estas feliz y eso me pasa a mi también, porque hemos perdido la frescura del amor”.

“Volcán” para Pumas

Parece que muy lejos quedaron las glorias del equipo de la Universidad Nacional, un equipo que imponía tenía garra y la mejor cantera del país, ahora lo saben y nos les queda más que cantar “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado.”