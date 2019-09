Maserati construye su modelo Ghibli número 100,000: por qué es tan importante

Maserati está de fiesta. Su deportivo Ghibli alcanzó una producción de 100,000 unidades la semana pasada, según un comunicado.

Aunque ese número de producción no significa mucho al ser comparado con otros modelos de marcas gigantes como General Motors o Toyota, el acontecimiento si es de presumir para una marca europea dedicada a la producción de autos deportivos y lujosos.

La creación del Maserati Ghibli fue una decisión arriesgada que la compañía tomó haca varios años, debido a su bajo precio en comparación a sus demás modelos de alta gama.

Creating the Ghibli was a significant risk for Maserati because it hadn’t really offered a model at the sort of BMW 5-series price point, nor had it really produced vehicles in the kind of volumes in which it hoped to sell the Ghibli. However, despite some questionable parts-bin engineering, the car has made Maserati a much more financially sound brand than it’s ever been.