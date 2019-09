Caso Noah Cuatro: Padres acusados por la muerte de su hijo de 4 años en Palmdale

Luego de ser acusados por la muerte del pequeño Noah, a los padres les presentaron formalmente los cargos el lunes

Inicialmente, se creyó que Noah Cuatro, un niño de apenas 4 años, había muerto ahogado. Pero luego de una investigación, se reportó que se trataba de un caso de maltrato infantil y los padres fueron arrestados. Luego, el día lunes, se les presentaron cargos criminales por abuso infantil y homicidio.

Noah Cuatro se encontraba en la compañía de sus padres, José Cuatro Jr., de 27 años, y Úrsula Elaine Juárez, de 25 años, al momento de su muerte. Se realizaron varios intentos para sacarlo de su hogar, pero esto nunca fue posible. Los padres reportaron que la muerte de su hijo se debió a que se ahogó en una piscina, sin embargo, los investigadores hallaron las circunstancias sospechosas.

Los padres se enfrentan a cargos de homicidio y tortura en el impactante caso. El padre también enfrenta cargos de agresión que causó la muerte de un niño. Juárez, por su parte, se enfrenta a cargos de abuso infantil que resultó en la muerte del menor. Si son encontrados culpables, ambos enfrentarían una sentencia de 32 años hasta cadena perpetua en una prisión estatal.

Los fiscales recomendaron que se fijara la fianza en 3 millones de dólares.

La investigación comenzó después de que las autoridades fueran notificadas de que Noah había sido transportado al Centro Médico Regional de Palmdale, donde lo declararon muerto. Según las autoridades a cargo de la investigación, sus padres afirmaron que lo habían encontrado inmóvil en una piscina el pasado 5 de julio en Palmdale.

En un comunicado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo: “Según el personal médico del hospital, observaron evidencias de lesiones en el cuerpo de la víctima que era de naturaleza sospechosa y que mostraba posibles abusos”.

El 24 de septiembre, la oficina del forense dictaminó que la muerte de Noah Cuatro fue un homicidio.

El niño vivió por un tiempo con su bisabuela, Eva Hernández, bajo una orden judicial. Ella dijo que el pequeño Noah le rogó que lo dejara quedarse con ella porque no quería volver a la casa de sus padres.

“Solo desearía que lo hubieran escuchado”, dijo Hernández en julio. “Él dijo: ‘Por favor, no hagas esto, no me envíes de regreso'”.

El 26 de septiembre, el abogado de Hernández dijo que la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles la había llamado para informarle que los padres de Noah estaban bajo arresto.

La Oficina de Protección Infantil realizó un informe en el cual expresaban la preocupación de los trabajadores sociales por Noah. En mayo, se emitió una orden que podría haberlo sacado de la casa de sus padres, pero nunca ejecutó.

Brian Claypool, abogado de Eva Hernández. dijo que planean darle su cuota de responsabilidad al Departamento de Servicios para Niños y Familias.

“Este pequeño niño debería haber sido sacado de esa casa cuando tenía dos años, y mucho menos esperar hasta que tuviera cuatro y medio y verlo morir”, dijo Claypool.