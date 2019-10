Capítulo 1: Así fueron las críticas a ‘El Dragón’ en Twitter tras su estreno por Univision

La serie ambiciosa es del mismo creador de "La Reina del Sur"

Estrenó “El Dragón” por Univision, una de las producciones más ambiciosas de los últimos tiempos. La serie protagonizada por Sebastián Rulli fue creada por Arturo Pérez-Reverte, el mismo autor detrás de “La Reina del Sur“.

Tras un debut que fue altamente promocionado por la cadena latina, fans de la televisora no perdieron detalle y comentario en primer capítulo en Twitter.

“Que gran regreso, valió la espera”, comentó un fan de Rulli. “Muchísimas felicidades a todo el elenco, impecables”.

!Chapó! @sebastianrulli 👏🏻👏🏻 que Gran regreso valió la espera. Muchísimas felicidades a todo el elenco! 🔝 Impecables! #ElDragonUS 🐉 — Carolina Guataqui (@hcarog11) October 1, 2019

“Excelente primer capítulo. Súper historia. Muchas felicidades Sebas. Hermoso volver a disfrutarte en pantalla. Gracias siempre”, otro fan escribió.

Uno de los televidentes agradeció las locaciones internacionales que tiene la serie. “Me encanta que la nueva serie, ‘El Dragón’, no está basada solo en México”, escribió. “Podemos ver algo de la cultura japonesa. Siempre he querido viajar a países asiáticos para aprender más de la cultura y esto es un buen comienzo para alimentar mi curiosidad”.

Me encanta que la nueva serie "El Dragon" no esta basado solo en Mexico y podemos ver algo de la cultura Japonesa, siempre he querido viajar a paises asiaticos para aprender mas de la cultura y esto es un buen comienzo para alimentar mi curiosidad. #ElDragon #ElDragonUS — 🧘🏻‍♀️ ♍🌞♋🌕♐🌅 🧘🏻‍♀️ (@1111DivineSoul) October 1, 2019

Aunque no todos los mensajes fueron positivos, hubo un usuario quedó confundido sobre la trama de la historia. “‘El Dragón’ parece novela de [Juan] Osorio, rellena de paisajes de México. Como lo dije antes, muchos visuales y todavía no nos dicen porque son importantes los personajes, no me han vendido a los personajes, no me [he] encariñado”, escribió el fan.

. #ElDragonUS parece novela de Osorio rellena de paisajes del Estado de México. Como lo dije antes muchos visuales y todavía no nos dicen porque son importantes los personajes, no me han vendido a los personajes, no me encariñando. — Novelas Time (@novelastime) October 1, 2019

“El Dragón” es la historia de Miguel Garza (Sebastián Rulli), quien está atrapado entre dos mundos, tanto en términos geográficos como morales. Uno de ellos se centra en su infancia en México, marcada por la muerte prematura de sus padres y el negocio familiar que está destinado a heredar. El otro se encuentra en Japón, un mundo culto y sofisticado al que su abuelo lo envía, donde aprende artes marciales y se vuelve un financista exitoso.

Veinte años más tarde, se manda llamar de regreso a México al apuesto e ilustrado joven para que salve el “negocio” familiar. Cuando Miguel regresa, conoce a Adela (Renata Notni), una joven taxista que lo conquista. Miguel debe recurrir a ambos mundos para proteger a su familia y salvar su alma.

“El Dragón se transmite de lunes a viernes a las 10pm/9c por Univision.