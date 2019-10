Que pase el dato: Hacienda le perdona medio millón de dólares a Ana Guevara y ella dice que fue ‘error de su contador’

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte y a la que siempre le salpica algo cuando hay algún problema, apareció en la lista de personas e instituciones a las que el Sistema de Administración Tibutaria (Hacienda, para no hacernos bolas) les condonó millones de dólares de forma casi inexplicable.

Una más de la seño que suma más escándalos y pillerías que logros en su etapa de administradora deportiva. #QueYaRenuncieAnahttps://t.co/klDuNq4sNY — Jose Luis Ayala R. (@Joslar46) October 3, 2019

A la ex velocista se le condonaron más de 9 millones de pesos, es decir, medio millón de dólares, sin embargo, Guevara, al más puro estilo de los políticos, aseguró que todo se debe al error de un contador:

“No fue una evasión de impuestos, fue un error de contaduría. Quiero aclarar que la condonación no fue un privilegio a mi persona, eso es un programa que se puede aplicar a cualquier persona”, aseguró Guevara en entrevista con Radio Fórmula.

“Me di cuenta hasta que ya tenía problemas, pero ya es demasiado tarde, y pues yo estaba para entrenar y para correr, para representar a mi país, no para contabilizar, y me di cuenta cuando la auditoría determinó el hecho” finalizó… claro, se le olvidó que ahora ella es la responsable del presupuesto para el deporte en todo México… ¿ya estará para contabilizar?

Creado para apoyar a los atletas mexicanos de élite, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento es usado como caja chica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dirige la exvelocista Ana Guevara / Reportaje especial de @beatrizapereyra https://t.co/i1Ghd1ZYYx — Proceso (@revistaproceso) June 17, 2019