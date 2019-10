Es el motor más poderoso de Ford, pero no el más rápido

Ford Mustang Shelby GT500, el cual nos dejó con la boca abierta al saber que podía alcanzar Mucha fue la espera para saber cuánto cobraría Ford por su nuevo modelo, el cual nos dejó con la boca abierta al saber que podía alcanzar un precio máximo de $100,000

700 potentes caballos de fuerza, el auto será limitado a alcanzar una velocidad máxima de solo 180 millas por hora (mph), reportó Si bien el motor del Shelby GT500 vale cada centavo y es el más poderoso que Ford haya creado en su historia, al producir, el auto será limitado a alcanzar una velocidad máxima de solo(mph), reportó Road &Track

La noticia llega como valde de agua fría para los amantes del auto musculoso, pero también genera intrigas. Hace seis años, Ford lanzó un Mustang Shelby GT500 del 2013 capaz de producir 662 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad máxima de 200 mph.

Entonces, ¿por qué Ford redujo la velocidad máxima del Shelby GT500?

Según explica Road & Track, Ford pensó que sería mejor crear una caja de transmisión de doble embrague y un paquete más aerodinámico para desempeñar bien en líneas rectas y curvas. Y para eso, las 200 mph no son necesarias, además de que crear un motor que llegue a esa velocidad es más complicado.

Si bien 20 mph no es mucho, el misterio detrás de la decisión del fabricante continua sin resolverse y Ford no ha dado una explicación concreta. Tal vez, la marca pensó que las 200 mph no aportaban mucho al vehículo.

Ford Mustang 2020

El Ford Mustang 2020 cuenta con ocho distintos trims o diseños que varían desde su estructura hasta su nombre (como el convertible, el Fastrack y el Bullitt).

También ofrece cinco distintos motores: el EcoBoost de 2.3 litros (L) que produce 310 caballos de fuerza (hp) y 350 libras-pies (lb-ft) de torque, el GT de 5.0 L que produce 460 hp y 420 lb-ft de torque, el BULLITT de 5.0 L que produce 480 hp y 420 lb-ft de torque, el Shelby GT350 de 5.2 litros que produce 526 hp y 429 lb-ft torque y el Shelby GT500 de 5.2L que produce 700 hp y 625 lb-ft.

Cabe mencionar que los Shelbys del 2020 son los más potentes Mustangs que Ford ha producido hasta ahora. Mientras el Shelby GT350 produce las revoluciones por minuto más altas en un motor V8 de Ford, el Shelby GT500 cuenta con el motor de producción más poderoso en la historia del Mustang. El catalogo de Mustangs del 2020 salió este verano y el preció inicial por uno de estos modelos comienza en los $74,000. *** Te puede interesar: El primer Mustang en ser fabricado se vendió por error, mira dónde está ahora

