Mujer asegura que Trump la tomó de la vagina en una fiesta en la que estaba Melania

El de Karen Johnson es uno de los 43 testimonios recogidos en un nuevo libro sobre el magnate

El pasado no perdona.

Una mujer asegura que el presidente Donald Trump la acosó a comienzo de la década de los 2000 durante una fiesta en su club Mar-a-Lago de West Palm Beach, Florida.

El testimonio de Karen Johnson es uno de los 43 que recoge el libro ‘All the President’s Women: Donald Trump and the Making of a Predator‘ del autor Barry Levine, en el que se expone al presidente como un depredador sexual.

Johnson dice que durante una fiesta, a la que asistió con su esposo, quien padecía una enfermedad terminal, Trump la tomó de la vagina.

“Cuando él dijo ‘tómenla por la vagina’ me golpeó mucho porque cuando me agarró y me tiró contra un tapiz, fue de ahí que me agarró”, dijo Johnson, en referencia al video que se conoció en la campaña presidencial pasada en donde Trump usa esas palabras mientras habla con otro hombre.

El presunto ataque ocurrió cuando la mujer iba al baño en una fiesta de año nuevo.

“No había visto a [Trump} toda esa noche. Estaba caminando hacia el baño. Entonces me agarraron y me tiraron detrás de un tapiz, y era él”, recordó Johnson, quien hizo su fiesta de bodas en el club del magnate. “Soy una chica alta y tenía tacones de seis pulgadas, y todavía recuerdo haberlo mirado. Y él es fuerte, y pues me besó”.

La mujer reconoció que tuvo mucho miedo en el momento.

“Ni siquiera sé de dónde vino”, dijo Johnson.

El manoseo habría ocurrido cuando Trump era novio de Melania Trump, con quien se casó en enero de 2005 después de comprometerse en abril de 2004.

La supuesta víctima dijo que Trump la llamó por dos semanas y llegó a ofrecer su avión privado para que viajara desde Florida a Nueva York. La mujer rechazó las ofertas.

Johnson nunca más volvió a Mar-a-Lago después del incidente.