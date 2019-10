Ya son mayoría los votantes que quieren destituir a Trump

No solo piden que el presidente rinda cuentas sino también buscan echarlo de la Casa Blanca

Más de la mitad de los votantes quiere quieren que se someta al presidente Donald Trump a un proceso de juicio político que acabe en su salida de la Casa Blanca, según una encuesta que Fox News reveló este miércoles.

La pesquisa de la cadena reveló que el 51% de los votantes registrados quiere un impeachment para Trump y una posterior destitución del presidente. Por otro lado, un 4% de los encuestados quieren que el mandatario rinda cuentas pero que permanezca en la oficina. Quienes se oponen al juicio político son el 40% de los votantes.

Comparada con otra encuesta que Fox realizó en julio, ha crecido en nueve puntos el porcentaje de votantes que apoyan el proceso para el que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció una investigación previa.

Las razones por las que ese 40% de participantes en el sorteo no quieren llevar a Trump a un juicio político son especialmente tres: no se creen las acusaciones, creen que tiene una motivación política o consideran que Trump no hizo nada malo.

El raspaldo a la decisión demócrata ha aumentado sobre todo (un 11%) entre los militantes de este partido. Los republicanos que apoyan la medida son el 5% más que en julio y entre los independientes se disparó en un 3%, según las cifras que arroja el sondeo de la cadena conservadora.

