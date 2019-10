Jomari Goyso se rinde ante la calidez de Ana Bárbara y les llegó la reconciliación

El crítico de modas de la cadena Univision y la cantante mexicana vuelven a ser amigos...

Jomari Goyso como crítico de modas expuso la forma en la que Ana Bárbara posó con un modelo al cual no le sacó el provecho debido, una fotografía compartida en Instagram. Esto le valió al experto de Univision el enfado de la cantante mexicana. A quien además expuso en Instagram, con una imágen del mensaje de texto que ésta le envió.

Ana Bárbara estalla contra Jomari Goyso, talento de El Gordo y la Flaca en Univision

Hoy el español publicó vídeos y fotos de lo bien que se lleva con la mexicana, ahora que ella lo ha perdonado, sobre todo después de cantarle las mañanitas, por su cumpleaños.

Aquí la reconciliación.

Aquí las mañanitas de Ana Bárbara para Jomari Goyso. El crítico de modas de El Gordo y la Flaca compartió el vídeo con el siguiente mensaje: “Camino la vida sin detenerme ni para celebrar pero se que es un regalo muy grande el cariño y respeto de tanta gente!!! Amado y protegido por el amor de Dios, de mi familia y de mis hermanos de vida…. no están aquí todos, pero si en mi corazón… GRACIAS!! Viva la madre que me pario! Y el padre que me engendró!!! (Que regalo que Ana me cante mis mañanitas, y luz me acompañe💝) #birthdayboy”.