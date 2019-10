Un programa de vehículos de cero emisiones en Colorado ampliaría el acceso de los consumidores a automóviles, camionetas y SUV eléctricos

“Se siente como si una serpiente se enrrolló alrededor de tu pecho”, dice una niña de 13 años de Denver que describe los efectos de un ataque de asma. Su desgarradora historia fue relatada recientemente por el Denver Post en una serie llamada The Long Shadow. La adolescente es uno de los casi 10,000 estudiantes de escuelas públicas de Denver que luchan por algo tan elemental como respirar diariamente, lo cual forma parte de una crisis de salud que existe hoy en día en la ciudad.

Un estudio reciente de la American Lung Association (Asociación Pulmonar de Estados Unidos) descubrió que Denver ocupa el puesto n.º 12 en la nación de los lugares con peor esmog, el cual provoca asma, y la ciudad dice que los casos de asma infantil se agrupan a lo largo de la Interestatal 70, donde vive esta adolescente. El transporte es uno de los mayores contribuyentes de esmog en Colorado. Esto no es una coincidencia, sino una tragedia evitable. Colorado puede hacer más para mejorar el aire y la salud de sus residentes, haciendo la transición a vehículos de cero emisiones que no solo contaminan menos, sino que ahorran a los conductores miles de dólares en combustible y mantenimiento.

El problema es que conseguir un automóvil eléctrico en Colorado no es tan fácil como debería de ser. En una nueva encuesta realizada por Consumer Reports, solo el 36% de los compradores de automóviles de Colorado dijo que vio un vehículo eléctrico disponible para la compra la última vez que estuvieron en un concesionario de automóviles. Eso es menos que el promedio nacional. Y los residentes de Colorado nos dicen que están viendo menos anuncios de vehículos eléctricos que el estadounidense promedio, según esta última encuesta. El gobernador de Colorado, Jared Polis, está tratando de crear una nueva herramienta que facilitará que las personas en Colorado elijan un vehículo eléctrico si así lo desean, pero los fabricantes de automóviles y los concesionarios están poniendo barreras. En Colorado, los propietarios de los concesionarios de automóviles son los únicos que pueden venderte un vehículo y, por lo tanto, tienen mucho poder. Estos concesionarios de automóviles ganan mucho dinero proporcionando cambios de aceite y reparando automóviles a gasolina.

Por otro lado, los vehículos eléctricos (EV) tienen menos componentes que son más sencillos y, por lo tanto, generalmente tienen costos de mantenimiento mucho más bajos. Tampoco necesitan un cambio de aceite y son un tercio más económicos en cuanto a combustible. La mayoría de los vehículos eléctricos también vienen con miles de dólares en créditos fiscales federales y estatales para que puedas comenzar a ahorrar dinero poco después de comprar. El programa Vehículos de Cero Emisiones (ZEV) propuesto por el gobernador de Colorado facilitará el acceso a esos beneficios al traer una mayor variedad de vehículos eléctricos a Colorado, incluidas camionetas, SUV y vehículos mixtos. Es una buena noticia, ya que en la reciente encuesta de CR sobre los posibles compradores de vehículos en Colorado, los encuestados que conforman el 66% dijeron que están interesados en ser dueños de un vehículo eléctrico.

Actualmente, los consumidores de Colorado solo pueden encontrar un número muy pequeño de vehículos eléctricos en el mercado. Si se aprueba en una votación de la Comisión de Control de Calidad del Aire de Colorado, programada esta semana, este programa ZEV requeriría que los fabricantes de automóviles se aseguren de que los vehículos eléctricos comprendan al menos el 5% de los automóviles que venden a los consumidores de Colorado para 2023 y que crezcan alrededor del 9% para 2025. Naturalmente, muchos residentes de Colorado preferirían estar entre los primeros en comprar las camionetas y SUV eléctricas más nuevas que llegarán al mercado en los próximos años. Pero sin un programa de Vehículos de Cero Emisiones (ZEV), es poco probable que eso suceda. Es por eso que Consumer Reports envió una carta a la Comisión de Control de Calidad del Aire de Colorado a principios de este año en la que instó a los comisionados a seguir adelante con los planes para llevar a cabo una audiencia pública, que tendrá lugar esta semana. Varios residentes de Colorado que son miembros de Consumer Reports planean hablar en la audiencia en apoyo al programa ZEV.

A pesar del amplio interés en los vehículos eléctricos, la conciencia pública sobre los incentivos existentes en Colorado continúa siendo un problema importante. La mayoría de los posibles compradores de automóviles en Colorado, el 85%, desconocen que Colorado actualmente ofrece un crédito fiscal para los consumidores que compran o alquilan un automóvil eléctrico nuevo, incluido el 12% de los posibles compradores dijeron que Colorado no ofrece ningún descuento, reembolso o crédito, a pesar de que sí lo hace.

Esto indica que los concesionarios y fabricantes de automóviles no están haciendo todo lo posible para comercializar vehículos eléctricos a los conductores de Colorado. Si la Comisión da luz verde al programa ZEV, Colorado se convertiría en el undécimo estado en adoptar este tipo de herramienta útil, y aumentaría el acceso de los residentes de Colorado a vehículos versátiles, más económicos de operar y menos contaminantes.

Los residentes de Colorado merecen la oportunidad de ahorrar dinero y de reducir la contaminación del aire, oportunidades que provienen de invertir en opciones de vehículos eléctricos. Dado que muchos fabricantes de automóviles y concesionarios no muestran mucho interés en darles a los residentes de Colorado las opciones que se merecen, la Comisión de Control de Calidad del Aire debería defender a los consumidores este verano mediante la aprobación de la norma de Vehículos de Cero Emisiones. Beneficiaría la salud de nuestras familias y cuentas bancarias.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.