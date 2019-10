¡Qué curvas!: el traje de baño de Marjorie de Sousa que dibujó sus grandes encantos

View this post on Instagram

Que la vida te sorprenda con milagros, que al despertar solo puedas sonreír, que nunca te falte el amor propio. ❤️💕😍🤗 #felizdía #lavidaesunhermosoregalo #meamo #teamo #merespeto #terespeto #sol #brillandofuerte #marjoriedesousa #mamoatriunfa 💫