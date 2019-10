Investigan presunto millonario desvío durante jefatura de Miguel Ángel Mancera en CDMX

Hasta hoy, 12 exfuncionarios durante el mandato del ahora senador se encuentran en prisión por este delito

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que hasta el momento, 12 exfuncionarios de la pasada administración se encuentran en prisión, ya que se descubrió que habían hecho uso indebido de aproximadamente 150 millones de pesos ($770,000 dólares), durante el mandato de Miguel Ángel Mancera.

Sheinbaum explicó que existen varias investigaciones sobre prácticas de corrupción durante el sexenio de Manceras, las cuales se encuentran tanto en la Contraloría capitalina como en la Procuraduría local.

El domingo pasado la Procuraduría capitalina dio a conocer la detención de Hedilberto Chávez Gerónimo, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas capitalina en la administración pasada, acusado de desvío de recursos públicos.

“Por razones obvias ahí no tengo información pero no abrimos estos datos porque no es un tema político es un tema esencialmente del combate que está haciendo la procuraduría y la Contraloría contra la corrupción”, aclaró la jefa de gobierno de la CDMX.

Mancera, dispuesto a dar la cara

Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno capitalino y actualmente senador, aseguró que el está dispuesto a dar la cara frente a las autoridades, tras la detención de su exsubsecretario de finanzas, Hedilberto Chávez Gerónimo.

“Lo que ahora se tiene es simple y sencillamente un ejercicio más en donde lo que espero es que prevalezca la garantía de defensa, el debido proceso y con eso reitero, yo creo que estamos en un plano de equilibrio. Yo estoy tranquilo y obviamente, lo que se tenga que aclarar, que se aclare”, indicó.

También cree que no existan tintes políticos detrás de este tema. “Desearía yo que no lo fuera, esperamos que no lo sea, a veces las formas de la difusión marcan alguna tendencia pero yo simplemente he reiterado, nosotros estamos pendientes, estamos atentos a cualquier posible llamado”, respondió el actual senador.

“Prácticamente cuando yo voy de salida, sin embargo no eludimos que todo forma parte de un ejercicio de gobierno”, sentenció.