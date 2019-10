Ni así pudieron: ex árbitro confiesa que dio una ayudadita a River Plate para que no descendiera

Tres años después de retirado, confiesa su amor irracional por el equipo MIllonario

No cabe duda que hay futbolistas y en este caso, árbitros que no pueden vivir sin el spotlight, sin todo el mundo hablando de ellos para bien o para mal.

Es el caso del argentino Pablo Lunati quien ha causado revuelo con sus declaraciones a tres años de retirado como silbante profesional al declarar abiertamente su amor irracional por River Plate a quien, asegura, solo ayudó en una ocasión.

Fue previo a jugar la promoción ante Belgrano en su lucha por no descender en 2011.

“Llegaba a las cinco amarillas y se perdía la Promoción. La única vez que lo ayudé a River fue una patadita de Almeyda. Cobré foul y ni saqué tarjeta. Me hice el boludo”, dijo Lunati en charla para la cadena Telefe.

“Sufría en los malos momentos y cuando hacíamos gol metía puñito. Quería abrazar a los jugadores. ¿Qué árbitro de fútbol no es hincha de un equipo? Te tiene que gustar el fútbol. Yo no dejé de sufrir los 14 años que dirigí en Primera, pero no los favorecí”.

