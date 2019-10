La foto de Jimena Barón sin ropa interior y en traje de red que acalora Instagram

La cantante levantó la temperatura de las redes sociales y sus seguidores agradecieron

Foto: The Grosby Group

Fiel a su polémico estilo, a las novedades y la alegría de haber recibido disco de platino por su exitoso álbum de ‘La Cobra’, Jimena Barón agregó una postal muy arriesgada a través de su cuenta de Instagram. En cuclillas, con mirada fuerte a la cámara y luciendo un apretadísimo traje de red, Barón volvió a “romper Internet”.

Sin tener señales de ropa interior, bastó lucir un entallado catsuit de red con un par de pegatinas de mariposa en los senos para lograr cubrir las curvas de las que tanto se jacta.

“A mí no me agarra cualquiera, caliente me vuelvo una fiera” escribió en su foto tempranera con la que de forma automática levantó la temperatura de las redes sociales y sus seguidores agradecieron.

¿Será una frase de su nuevo sencillo? Habrá que esperar hasta el viernes 25 de octubre a las 00:00 horas, día que se podrá escuchar “Sale Volando”, su nueva apuesta musical.

Aquí te dejamos la foto de Jimena que está causando sensación y que hasta el momento acumula más de 335 mil ‘Me Gusta’ y cientos de halagos.