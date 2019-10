Lili expuso en El Gordo y la Flaca, que por regalías José José podría haber recibido centavos por canción

Lili explicó que como intérprete se ganan centavos. La conductora señaló que los cantantes tienen que hacer giras y buscar otra forma de ganar dinero, si no han escrito la canción o la música...

Raúl de Molina expuso en El Gordo y la Flaca que Lili Estefan conversó con la familia Estefan –Gloria y Emilio Estefan– sobre las que tanto dinero recibe un intérprete como José José por sus regalías, ya que ambos son parte de la industria de la música latina desde hace muchos años, e incluso son referentes de la misma por su éxito, según se expuso en el portal del programa en Univision.

Sobre las regalías en el tema de José José esto fue lo que expuso Lili Estefan en El Gordo y la Flaca:

“El dinero se gana con la composición. O sea, cuando tú compones la canción, tú mismo haces la letra, es que tú ganas, o sea música y letra. El que interprete la canción tiene que salir hacer conciertos, tiene que buscar otras maneras de ganar, porque se gana muy poco dinero como intérprete. Centavos. Centavos cada vez que se escucha una canción“.

Raúl de Molina expuso que él se enteró de esto hace ya varios años, gracias a su trabajo en el mundo del entretenimiento. Según el conductor de El Gordo y la Flaca, fue gracias al compositor Kike Santander que supo esto, ya que éste ganaba muchísimo dinero como compositor.

“Los artistas que cantan la canción, que no son compositores, no les toca casi ningún dinero”, dijo Raúl de Molina. Lili señaló entonces el caso de José José, que no fue compositor. Los conductores señalaron que ésta era la gran diferencia entre “El príncipe de la canción” y Juan Gabriel, quien sí fue cantautor, Raúl entonces señaló que esta es también la diferencia sobre el dinero que le toca a una familia, sobre la otra, en relación a los testamentos de ambos cantantes mexicanos.

Aquí el vídeo con la declaración de Lili Estefan en El Gordo y la Flaca.