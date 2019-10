Habla la manzana de la discordia en el matrimonio del cantante Nacho

Y en Al Rojo Vivo se les fue la lengua y nos contaron todo

Eli Tulián es su nombre y es la modelo que trabajó con Nacho en el video de su tema “Mi Vida”. Además, es una de la que está en la mira de todo lo referente al divorcio del cantante. Al Rojo Vivo buscó a Eli para conocer su opinión.

Antes las críticas e insultos que le han escrito en su cuenta de Instagram, tal como: “Roba Maridos”, dijo que precisamente estaba ahí para aclarar las cosas, limpiar su nombre y defenderse de tanta ofensa.

“Yo me mantuve al tanto, pero no he respondido a ni uno de esos comentarios… tengo yo la conciencia bien tranquila… yo no he vuelto a ver Nacho desde que terminamos de grabar los videos. No existe esa relación sentimental”.

Eli Tulián, le mandó unas disculpas a Inger Mendoza, esposa de Nacho, dice que lamenta profundamente que ese proyecto con Nacho le haya causado tanto dolor y que se sienta tan triste. Que, al igual que Inger, fue educada en el seno de una familia con valores.