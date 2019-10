¡Mejora! La Parka ya respira por sí solo y comienza a hablar

El luchador pasará de terapia intensiva a terapia intermedia

Tras el grave accidente que La Parka sufrió en una función de lucha libre en la Arena Coliseo de Monterrey, el hijo del gladiador reveló que el estado de salud de su padre está mejorando. Las buenas noticias para su familia y todos los aficionados a la lucha libre, es que ya puede respirar por sí mismo y que ha empezado a articular frases cortas.

“Gracias a Dios está muy bien, se está recuperando. Día a día está tratando de seguir adelante, justo hoy por la mañana empezó a hablar y a respirar por su cuenta, estaba en terapia intensiva y va a pasar a terapia intermedia“, comentó en entrevista para Mediotiempo.

EXCELENTES NOTICIAS La Parka recupera el habla y ya respira por sí solo. De acuerdo con el hijo de la Parka menciona que su padre ya puede respirar solo y que puede entablar diálogos muy cortos. #VOMDeportes pic.twitter.com/823BS1AJk0 — VOM Deportes (@VOMDeportes) October 24, 2019

Desafortunadamente y debido a sus compromisos como Karis La Momia Jr., el también luchador tuvo que dejar a su padre en el hospital de Monterrey donde está siendo atendido.

“¿Qué puedo decir? Aquí estoy muy preocupado, lamentablemente no estoy en Monterrey con mi familia, pero él lo sabe, se lo recordé antes de irme, que lo amo mucho, que él para mí es todo y que siempre voy a estar hablando y pensando en mi papá”, dijo.

De la misma forma, el hijo de La Parka aprovechó el medio para agradecerle a toda la gente los buenos deseos y palabras de aliento que le han dedicado a su padre.

“Me siento muy cobijado, agradecerle a toda la gente, a los aficionados de la lucha libre, a mis compañeros de AAA por preguntarme día a día por el estado de salud de mi papá. Toda la gente que siempre está mandando mensajes, decirles que no les puedo contestar porque no me siento muy bien todavía para hablar del tema, por eso se nos brinda este espacio para decirle ‘muchas gracias’ a todos, en verdad se los agradezco mucho“, finalizó.