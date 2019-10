Video: Lupita D’Alessio revela que tuvo encuentros amorosos con otras mujeres

La cantante mexicana sorprendió a su público durante una entrevista con Adela Micha

Lupita D’Alessio, quien es una de las celebridades más polémicas del medio del espectáculo, abrió su corazón y develó una impactante declaración.

“La leona dormida” se sinceró durante una entrevista que concedió al programa “La Saga”, que es conducido por la periodista mexicana Adela Micha, y reveló que tuvo encuentros con otras mujeres.

“Tuve dos relaciones, pero tuve ahí besitos, ahí encuentros… era una mujer muy bella, era una mujer preciosa. Sí, de repente en el reventón (fiesta) se daba. Probé de todo un poco, claro, plenamente es plenamente”, contó D’Alessio.

Sin embargo, la cantante de 65 años destacó que aunque en su vida probó de todo y tuvo diversas experiencias, está perfectamente consciente de que prefiere mantener relaciones íntimas con hombres, tales como las que tuvo con Jorge Várgas, Julio Canessa, Carlos Reinoso, Sabú y Cesar Gómez.

Asimismo, la cantante mexicana aprovechó las cámaras para expresar el enojo que le causó que la periodista Maxine Woodside la tachara de ser una mala madre.

“Hubo gente que dijo que yo era mala madre y esa fue Maxine Woodside (…) Ella lo dijo al aire y dijo que era una mala madre”, relató Lupita.

Y agregó: “Después de la serie dijo que habíamos pintado a Jorge Vargas muy mal y a Jorge Vargas lo dejamos cortito (…) y mala madre nunca lo he sido, tú no puedes hablar así, tú no puedes juzgar de esa forma porque solo la cuchara que mueve la olla sabe lo que hay dentro (…) no se vale señora, juzgar así y hablar así”, dijo la artista muy molesta.

Lupita D’Alessio es una intérprete que alcanzó el éxito en los años 80, con algunos temas como: “Acaríciame”, “Qué ganas de no verte nunca más” y es considerada una de las cantantes más representativas de México.