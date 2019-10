Michelle Renaud no le teme a la muerte

La joven actriz pidió derrumbar tabúes

Hace cuatro años Michelle Renaud se encontró de cara con la muerte luego de que su madre perdiera la batalla contra el cáncer de mama y aunque asegura que este momento ha sido el más difícil que le ha tocado vivir, afirma que con el paso del tiempo ha aprendido que el fallecimiento es un proceso natural.

Durante la presentación del libro “Entre Catrinas”, del cual forma parte, la actriz dijo que no le tiene miedo a dejar el mundo y aseguró que ahora que faltan pocos días para celebrarse el Día de Muertos está dispuesta a hablar del tema con su hijo Marcelo con la finalidad de que entienda que todo en la vida cumple un ciclo.

“La muerte es un tema que hasta cierto punto asusta y duele, pero me gusta creer que le estoy enseñando a mi hijo a verla como algo completamente natural. No hay por qué utilizar tabúes ni decir “¡Ay! No hay que hablar con niños de eso”, todo lo contrario y que desde pequeños entiendan que la gente muere tarde o temprano“, dijo Michelle.

En otros temas, la protagonista de la telenovela “La Reina Soy Yo” dijo que su relación con Danilo Carrera va viento en popa y reiteró que el ecuatoriano se lleva bien con su ex esposo Josué Alvarado, pero lo que más le emociona es el vínculo que el actor está construyendo con su pequeño de dos años de edad.