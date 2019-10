Cómo remover el hielo del vidrio de tu vehículo

Nunca vacíes agua caliente en tu parabrisas

El invierno ya está a la vuelta de la esquina, y con él, las fuertes nevadas que cubren de nieve todo lo que encuentran a su paso.

Uno de los principales problemas que el cambio de estación genera a los conductores es el de la capa de hielo que se forma en los parabrisas y demás vidrios del auto.

Las capas de hielo que se generan en las superficies de los vidrios del auto son, además de molestas, muy peligrosas, pues estas limitan la visibilidad de los conductores al manejar y pueden incluso ocasionar accidentes de tránsito.

De hecho, en los estados de Alaska, Connecticut, Georgia, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee y Wisconsin es ilegal conducir con el parabrisas lleno de hielo o nieve y las multas por no removerlo pueden llegar hasta los $1,000 en algunos de ellos, explica GoodHousekeeping.com.

Es por eso que es importante removerlo adequadamente.

No uses agua caliente

Antes que nada, es importante mencionar que no se debe usar agua caliente para remover el hielo de los vidrios del auto, porque los cambios de temperatura ocasionarán que el parabrisas se quiebre o que grietas aparezcan.

Cómo remover el hielo de manera segura

La manera más segura de remover el hielo es encendiendo el aire acondicionado y utilizando una espátula especial para remover el hielo, explica iNews. Dicho combo ayuda a remover el hielo fácilmente y protege tu parabrisas de cualquier daño exterior.

Una espátula especial para estos propósitos puede costar de entre $5 a $20 en sitios de internet en línea como Amazon dependiendo de su tamaño y funciones.

Otras opciones seguras también incluyen utilizar un roseador de agua con alcohol o sal para derretir el hielo, pero la espátula es la herramienta más rápida y segura de todas. Además, puedes cargar la espátula fácilmente en tu vehículo.

