Jomari Goyso lo logró: Así estuvo el beso de Clarissa Molina y el crítico de modas de Univision

El crítico de modas de El Gordo y la Flaca, quería un beso de lenguita con la dominicana...

Jomari Goyso no se dio por vencido, el famoso crítico de modas de la cadena hispana, Univision, le ha robado un beso a Clarissa Molina. Bien dicen que “a la tercera va la vencida”.

La dominicana comentó que el público le estaba preguntando porqué había rechazado los besos de su amigo y compañero en El Gordo y la Flaca, cuando Jomari le dijo que era el momento de darse el famoso beso, y lo pidió de lenguita. La conductora dijo que no, ella quería que fuera de mentiritas, y en un mal giro de cabeza, Jomari se aprovechó y logró besarla.

“Ay desgraciado”, dijo Clarissa Molina segundos después del beso, mientras que Jomari se reía. “Me besó, me besó” repetía la conductora. “¿Pero porqué no me quieres besar?”, le preguntó Goyso. Pero ésta lo ignoró.

Aquí el vídeo del beso.