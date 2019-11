Lady Gaga protagonizará la película sobre el asesinato de Maurizio Gucci

La película será dirigida por Ridley Scott

Lady Gaga protagonizará la cinta sobre la familia Gucci y el asesinato de Maurizio Gucci, quien encabezaba la firma en la década de los noventa informó Variety.

La actriz de Nace Una Estrella interpretará a Patrizia Reggiani, ex esposa del empresario, quien fue condenada por orquestar el asesinato de su ex pareja. Mauruzio Gucci fue asesinado el 27 de marzo de 1997 frente a la puerta de su casa en Milán.

Ridley Scott será el director de la cinta, y el encargado del guion es Roberto Bentivegna, basado en el libro La Casa Gucci: Una Historia Sensacional de Asesinato, Locura, Glamour y Avaricia, escrito por Sara Gay Forden.

El último trabajo cinematográfico de Scott fue “All The Money in The World”, en el 2017.

En su última incursión en el cine, Lady Gaga obtuvo una nominación al Premio de la Academia de Mejor Actriz, y obtuvo un Óscar a Mejor Canción Original por “Shallow”, tema principal de Nace Una Estrella.

