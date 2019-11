Empleada de JetBlue en Florida se burla de crisis en Puerto Rico con disfraz de desamparada

Hay chistes de muy mal gusto, pero hay otros que caen en lo inhumano.

Ese es el caso de la osadía de una empleada de la empresa aérea JetBlue, quien utilizó la celebración de Halloween para burlarse de la necesidad de los puertorriqueños.

La empleada, cuyo puesto específico y nombre se desconocen, supuestamente labora en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida.

En espacios como Facebook y Twitter circula una imagen de la mujer desde el terminal de vuelos disfrazada de desamparada; carga una bolsa de basura y un envase para pedir dinero. Pero lo que más llama la atención es un cartel que le cuelga desde el cuello que lee: “Desamparada, necesito ayuda para regresar a casa en Puerto Rico o Cuba”.

De inmediato, las críticas empezaron a circular en el ciberespacio acompañadas de la foto de la trabajadora.

Para muchos, la acción de la mujer no solo es una burla a las personas sin hogar, sino a los pueblos que batallan por condiciones dignas de vida.

@DavidBegnaud A @JetBlue employee in the Fort Lauderdale airport showed up to work in this racist and highly offensive “costume”. People’s hardship and suffering should not be mocked like this. The company should have accountability for all their workers. UNACCEPTABLE!

— Gabriela R (@melazaybugalu) November 1, 2019