Tener seguro médico es obligatorio, hay multas, pero también mucha ayuda

Leo Santa Cruz y Laila Ali se unen a la lucha de concientización para que las personas se registren en el programa de Covered California

En el mundo del boxeo todos conocen a Leo Santa Cruz “El terremoto” como uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos. Sin embargo, en su vida personal este angelino de raíces mexicanas ha experimentado muy de cerca el dolor de ver a su padre enfermo y sin seguro médico.

“Hace 3 años mi padre fue diagnosticado con cáncer y fue muy difícil para mi y mi familia”, contó el boxeador el lunes por la mañana durante un evento informativo de Covered California en el centro de Los Ángeles.

“Cuando iba a los entrenamientos era muy difícil porque pensaba en cómo pagar las cuentas; todo se iba acumulando y teníamos que buscar como pagar”, recordó el boxeador.

Mientras su padre enfrentaba la batalla contra el cáncer, Santa Cruz se enfocaba en ganar sus combates pujilísticos para poder costear sus gastos médicos. El joven recuerda que en una de sus peleas más importantes la preocupación no lo dejó enfocarse y perdió.

“No podía estar ahí concentrado completamente, pero cuando escuché de Covered California que te ayuda a pagar lo que puedes, y te ayudan a encontrar un seguro médico adecuado nos fue mejor”, dijo Santa Cruz durante el evento que se llevó a cabo en The Bloc.

Los asistentes al evento también tuvieron la oportunidad de participar en un entrenamiento cardiovascular interactivo inspirado en el boxeo y dirigido por la boxeadora Laila Ali, hija de la leyenda del boxeo Muhammad Ali.

“Es para recordarles a todas las personas que es importante mantenerse bien físicamente y de salud”, dijo Yurina Melara, portavoz para Covered California.

En el evento se anunció que el periodo de inscripción del programa de salud en el estado ya comenzó hace unas semanas y estará abierto hasta el 31 de enero.

Covered California es el mercado de seguros de salud establecido bajo la Ley Federal de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible.

“Les decimos a los interesados que si quieren obtener su cobertura para el primero de enero deben inscribirse antes del 15 de diciembre”, dijo Melara. “Si lo hacen después [y hasta el 31 de enero] obtendrán su cobertura para el primero de febrero”.

Subsidios disponibles

Covered California es el único lugar donde se puede obtener asistencia federal para adquirir un seguro de salud con compañías reconocidas.

Mediante este programa las personas pueden ver si califican para un descuento en un plan de salud asequible o si pueden conseguir un seguro de salud a través del programa estatal Medi-Cal.

Melara agregó que a partir de este año los subsidios se harán disponibles para familias que ganan más dinero. Por ejemplo, en años anteriores una familia de cuatro que ganaba $100.000 o menos calificaba para un subsidio federal. Ahora el límite para la misma familia es de $150.000.

“Los subsidios van a depender de la edad, el número de personas que viven en el hogar, el código postal, entre otras cosas”, explicó Melara.

La portavoz también recalcó que aunque a nivel federal ya no es obligatorio tener un seguro médico, en California si se debe tener cobertura.

“Si no lo hacen, una persona puede recibir una multa de $700 o el 2.5% de su salario”, indicó Melara. “Una familia de 4 podría pagar hasta $14.000 de multa si no tiene cobertura”.

Desde que se implementó Covered California en el 2014 ha ayudado a disminuir el número de personas que no están aseguradas a un récord histórico de 7.2%. Sin embargo, el censo anunció que en el 2018 alrededor de 2. 8 millones de personas no cuentan con seguro médico todavía en California. Actualmente, un 59% de las personas que no tienen seguro, no lo ha obtenido por la falta de un estatus legal en el país.

Tomando eso en cuenta, se estima que alrededor de 1.2 millones de californianos son elegibles para obtener cobertura médica a través de Covered California o Medi-Cal.

Todas las personas que se encuentran legalmente en el país pueden hablar con un representante de Covered California para ver qué tipo de seguro médico les conviene.

El número para llamar en español es el (800) 300-0213 o visite https://www.coveredca.com/espanol/