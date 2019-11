Yahir sufre segundo asalto en menos de un mes

El cantante fue víctima nuevamente de los delincuentes, pero esta vez en Estados Unidos

A menos de un mes de haber sufrido un asalto a mano armada en la Ciudad de México, Yahir volvió a ser víctima de los amantes de lo ajeno, ahora en Estados Unidos.

Así como denunció el robo el pasado 10 de octubre a través de sus redes sociales, ayer el cantante compartió en sus historias de Instagram el nuevo atraco.

“¡Qué show!… pues aquí haciendo corajes una vez más ¡me robaron otra vez!“, denunció a través de un video.

“Voy saliendo aquí del hotel, estoy en Phoenix, la tapadera de mi pick up se la llevaron de Estados Unidos (sic). Estoy en este hotel que se llaman Springhill Suites, ya vino la Policía, no se van a hacer responsables de nada, el hotel tampoco se hace responsable de nada, digo, para que no se queden aquí ¡sí está ca…!“.

Anteriormente, vivió un robo a mano armada en la Ciudad de México a plena luz del día y lo despojaron de su computadora, iPad y ropa, pues acababa de llegar y traía consigo sus maletas de viaje.