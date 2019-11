Kevin de León: “Si no fuera por la 187, jamás me hubiera metido en la política”

La iniciativa electoral de 1994 cambió su vida para siempre, asegura el líder emérito del Senado de California

Para Kevin De León, exsenador y expresidente emérito del Senado de California, la Proposición 187 —que en 1994 buscaba prohibir a la comunidad indocumentada el acceso a la salud, la educación y otros servicios— fue un ataque directo sobre su familia y a su origen.

“Era el hijo más pequeño de una madre soltera inmigrante, recamarera, limpia casas y cuidadora de ancianos. Para mí, fue un asunto muy personal… Un insulto, una bofetada”, afirma.

Es más, asegura, que antes de la 187, jamás espero llegar a ser electo para un puesto. Kevin de León junto con el líder de la Asamblea, Fabián Núñez; el ahora concejal Gil Cedillo y el líder Juan José Gutiérrez fueron los impulsores de la megamarcha contra la proposición 187 en octubre de 1994. Una marcha que por primera vez mostró la fuerza del inmigrante en Los Ángeles.

“No guardaba aspiraciones. No tenía mis metas definidas. Era organizador comunitario y estaba feliz como maestro de inglés y civismo. No trabajaba para ningún partido político. Pero la 187 me cambió todo y si no fuera por esa proposición electoral, jamás sin lugar a dudas, me hubiera metido a la política”, asegura.

Kevin puso en contexto lo que dio pie a la 187: “Los políticos de ambos partidos no fueron capaces de explicar a los representados a lo largo y ancho de California el porqué la economía estaba en declive y se perdían empleos y casas. Lo que hicieron fue utilizar al inmigrante como chivo expiatorio para todos los males económicos y sociales. Culparon al más vulnerable de una forma brutal y lo usaron como carne de cañón con fines electorales”, destaca.

¿Cuáles son las lecciones que nos deja la proposición 187?

“Nunca rajarnos, pero lo importante es que como consecuencia, millones se hicieron ciudadanos de Estados Unidos y ahora tienen el poder del voto”, sostiene.

Kevin argumenta que el triunfo de la proposición 187 fue una victoria a corto plazo para los republicanos, pero al mismo tiempo fue el comienzo del fin para su partido en California.

“Los republicanos a nivel nacional deben aprender de California porque ganaron la proposición 187 a un costo muy alto”, subraya.

Antes de la 187, expone, los republicanos en California tenían muchos de los escaños más poderosos del estado; y había mandado a dos presidentes republicanos a la Casa Blanca, Nixon y Reagan.

El ahora profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad del Sur de California (USC), asesor de fondos de inversión energética y candidato a concejal de Los Ángeles para el 2020, considera que jamás regresaremos al pasado. “Los latinos están muy despiertos. De la 187 en California, nació un Fabián Núñez quien logró el escaño más poderoso en la Asamblea así como un Kevin que alcanzó el escaño más grande en el Senado”, enfatiza.

Kevin resume diciendo que la proposición 187, al final de cuentas fue un triunfo para los latinos. “La consigna resultó cierta, aquí estamos y no nos vamos; y de las cenizas de una gran derrota, logramos un gran triunfo y que jamás nos volvieran a faltar el respeto”, sostiene.