“De que canta, canta”: Yuri defiende a Sarita Sosa y asegura que tiene talento

La cantante confesó que nunca se enteró que la hija de José José audicionó para “La Voz México, en donde ella participó como coach

Sara Sosa, la hija menor de José José, ha hecho varios intentos por lanzar su carrera musical, incluso cuando murió su padre, aseguró que uno de sus últimos deseos de él era que se lanzara como cantante y triunfara en la música. Pero la suerte de la joven la ha llevado a truncar este sueño, tal como sucedió durante su audición para el reality show “La Voz México”.

En 2014 Televisa lanzó una convocatoria para audicionar y elegir a los participantes de la cuarta temporada, en donde la hija del “Príncipe de la canción” presentó un tema musical con el que no logró convencer al jurado integrado por Yuri, Laura Pausini, Ricky Martin y Julión Álvarez.

Yuri fue entrevistada por el programa “Suelta la sopa” y confesó por qué no habían elegido a la joven:

“Creo que dijeron por ahí que yo había dicho que no la habían escogido, pero yo ni sabía, yo me enteré después cuando terminó el reality que ella había pasado, pero nunca me enteré, eso fue mentira”.

Cuando se le cuestionó si la hija de Sara Salazar tiene futuro como cantante, la jarocha respondió contundente, asegurando que, como hija de José José cuenta con el talento suficiente:

“Pues no sé si tenga futuro o no, pero de que canta, canta. Yo pienso que los hijos de Pepe tienen que heredar y de alguna u otra manera, el talento de papá, unos más que otros quiero yo pensar, pero tiene mucho que ver la compañía disquera, que ella le eche ganas, pienso que no es tan fácil ser la hija de, pero bueno le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”.

En cuanto una posible ayuda a Sarita en su lanzamiento como cantante, Yuri no está segura de hacer una colaboración:

“No sé, tendríamos que ver porque somos de edades diferentes y creo que la gente joven pues quiere grabar con gente joven, no con gente de mi edad. Así que no, no sé, el tiempo lo dirá.”

Y para finalizar, le aconsejó poner todo de su parte y trabajar extra, pues está segura que se r la hija de un grande lleva una gran responsabilidad y siempre habrá comparaciones.