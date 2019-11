Andrea Legarreta se defiende de quienes la acusan de la salida de Mauricio Mancera de ‘Hoy’

“Por más que digan ahora que Mau Mancera se irá por mi culpa es MENTIRA”, aseguró la conductora por medio de su cuenta oficial de Instagram

Andrea Legarreta se ha visto envuelta en diversos escándalos que apuntan que tiene cierta autoridad sobre sus compañeros del programa matutino en el que participa como conductora.

Cansada de las fuertes acusaciones, la conductora estalló en sus redes sociales y aclaró que está cansada de que la acusen de ser la responsable de la salida de sus compañeros del programa ‘Hoy’:

“Que supuestamente corro gente del programa, que supuestamente me niego a ir al camioncito, que no me gusta convivir con el público, ¡que traigo pleito con mi productora, que me estoy divorciando (desde que me casé) 🤦🏻‍♀️ Ay Dios!”.

La actriz aseguró que solo busca ser un ejemplo para sus hijas y nunca dañaría a alguien, además agradece al público por entregarle su cariño en todos los lugares en los que se presenta: “Cada lugar público al que voy, agradezco con el alma ese amor que me dan y que me traten como de su familia! Para mi es una de las bendiciones más grandes!! Jamás niego una foto y correspondo al apapacho de igual manera.”

Aseguró que es solo una empleada más en Televisa y que no tiene ningún poder y en caso de tenerlo no lo usaría para hacer daño y jamás habría permitido que se fueran muchos de sus amigos y tampoco habría permitido ciertas decisiones.

Fue directa en cuanto a la salida de su compañero Mauricio Mancera y reiteró que no tiene nada que ver con su salida y aseguró que aprecia al conductor:

“Por más que digan ahora que Mau Mancera se irá por mi culpa es MENTIRA (Si supieran lo que ADORO a ese chaparrito y lo que le he insistido para que no se vaya). No soy alguien que quiera problemas o le desee el mal a otros (incluso a quienes me han hecho daño).”

Finalmente, agradeció la atención de sus seguidores y aseguró que con una sonrisa se sacude de las malas vibras y está preparada para seguir adelante sin que los malos comentarios influyan en su vida.