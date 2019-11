El mejor regalo póstumo para Vergara sería ¡ver ganar a sus Chivas desde el cielo!

El Rebaño sabe que el homenaje que no debe faltarle a su verdadero pastor es la victoria

La noticia del fallecimiento de Jorge Vergara causó desolación en gran parte del equipo, pero tal y como lo mencionó Luis Fernando Tena en conferencia de prensa, los jugadores saben que deben superar ese ‘bajón’ para entregarle el mejor regalo de despedida que pueden ofrecerle el próximo domingo: el triunfo.

“Hemos platicado y bueno, el mejor homenaje que podemos hacerle es que él desde el cielo vea triunfar a sus Chivas, es lo que podemos hacer nosotros”, dijo el director técnico del equipo este martes en conferencia de prensa.

Mensaje al cielo para nuestro Maestro y Amigo 🙏🏻#HastaSiempreJorge pic.twitter.com/Qr8vxYIJpQ — CHIVAS (@Chivas) November 16, 2019

Asimismo, reconoció que dentro del plantel hay mucha tristeza por la partida de Vergara.

“Lo platicamos, hay mucha gente que lo conoció muy bien, muy profundamente y sí estaban consternados, sí les afecta, otros lo conocieron menos, yo lamentablemente no tuve la suerte de conocerlo personalmente, he leído muchas cosas de él, he visto muchas cosas de él y pues todos lo conocíamos”, agregó.

A pesar de que ‘El Flaco’ no tuvo oportunidad de conocer en persona al dueño del equipo, sabe que fue una gran persona y no tuvo más que palabras positivas para describirlo: “Siempre estaba preocupado por los demás, siempre tratado de ayudar a toda su gente, no solo a los jugadores de Chivas, sino a los de Omnilife y todos los empleados que tiene. Alguien que demostró que se pueden hacer muchas cosas pensando en los demás”, finalizó el estratega, quien ahora sólo tiene una cosa en mente: vencer a Veracruz, ya que en caso de lograrlo y con una pequeña ‘ayuda divina’ el equipo podría clasificar a la Liguilla.